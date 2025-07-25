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    國光客運擬停駛14條虧錢路線 總座︰目前還在談

    國光客運打算停駛14條虧錢路線，並重整整體的路線規劃；國光客運總經理任季男表示，這部分目前還在談，不便與外界說明。（資料照）

    國光客運打算停駛14條虧錢路線，並重整整體的路線規劃；國光客運總經理任季男表示，這部分目前還在談，不便與外界說明。（資料照）

    2025/07/25 09:13

    〔記者楊心慧／台北報導〕國光客運陷入財務困難，客運業界盛傳，國光客運打算停駛14條虧錢路線，並重整整體的路線規劃；國光客運總經理任季男受訪回應，這部分目前還在談，不便與外界說明，只能說國光客運應該是要瘦身，目前仍在與交通部、公路局討論對策，盼往良性正向的方向發展。

    國光客運虧錢路線包含國道路線、偏鄉路線等，據了解，國光客運打算停駛14條虧錢路線。國光內部人士表示，先前有向公路局表達要將部分虧錢路線收掉，但政府未同意，打算趁此次機會再向政府表達訴求，目前也有在路線上重整規劃。

    針對國光是否要停駛14條虧錢路線，任季男表示，不便對外透露相關內容，目前尚在討論階段、未達成共識，僅能說國光是應該要瘦身，把虧損路線盡量找替代方案解決，國光客運規模大、受疫情影響深，公路局、交通部也很願意幫忙解決營運上的困境，目前也與公路局、交通部討論對策。

    任季男進一步指出，國光客運虧損的路線，如果是其他在地業者經營，不見得會虧損，因為本身就是在地，對國光客運來說，還需要租廠辦，但在地業者有既有場站，就不會虧損，目前就是和相關單位，找這種三贏的良性作法。

    至於國光員工擔心未來國光恐怕會倒閉，任季男認為，就他的角度看應該是多慮的，目前就是與相關單位研議，盼將虧損比較多的路線盡快地做處理。

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