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    國光客運欠30億擬停駛14條路線 公路局：6路線先強制整併

    國光客運傳出財務困難，欠銀行團30億元，打算停駛14條路線。（資料照，記者陳逸寬攝）

    國光客運傳出財務困難，欠銀行團30億元，打算停駛14條路線。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/07/25 15:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕本報報導，國光客運陷入財務困難、欠銀行團30億元，擬停駛14條路線。對此，交通部公路局今（25）日表示，除了共同維持國光客運公司路線正常經營維持民行不中斷，要優先針對高雄墾丁6條路線強制進行階段性部分路線整併。

    公路局說明，對於國光客運公司財務狀況，公路局已積極密切了解掌握，由台北區監理所以設立各項預控檢核點方式，隨時了解國光客運公司薪資發放及車輛正常行駛進度。

    公路局指出，對於國光客運的相關補助款都依程序以最快速度發放，同時訂定疫後融資信用貸款作業要點提供客運業者財務改善，並對國光客運公司所提路線及場站開源節流措施進行檢討協助，共同維持國光客運公司路線正常經營維持民行不中斷。

    傳出國光客運公司擬停駛14條盈虧路線，公路局表示，將優先針對高雄墾丁6條路線強制進行階段性部分路線整併，其餘8條中長途南部路線，將進一步與國光客運公司討論路線及處理方式，並以維持相關路線不影響原有運輸服務為前提。

    國光客運總經理任季男表示，部分路線真的載客率很不佳，單趟僅個位數的乘客。目前已經接觸一些客運同業協助，溝通都是正向的，未來會把影響降到最低，讓國光虧損減少、載客率少的路線整併、政府可以少一點補助，共創三贏。

    他補充，也希望部分縣市政府能有像交通部公路局一樣的預撥款制度，像至今還沒收到部分縣市政府今年第一期的款項，但公路局有預撥款的制度，讓業者的壓力比較低，就能向銀行借比較少的額度。

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