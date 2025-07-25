獨家》國光客運陷危機！欠銀行團30億元 今年2度拖欠薪水

國光客運傳出危機，一年內二度拖欠員工薪水。（資料照）

2025/07/25 09:01

〔記者楊心慧／台北報導〕國光客運爆出一年內二度拖欠員工薪水，記者追查發現，國光客運財務陷入危機，光是向銀行貸款的金額就高達30億元，每月貸款本金加利息就需要8000多萬，此外每月剛性固定支出，如員工薪水、場站租金、油錢等，需1.4億元，其他開支約8000多萬，國光客運每月調度資金、挖東牆補西牆，本次就是現金流剩200多萬，緊急對外調度，才會拖至22日下午發薪水。

對此，國光客運總經理任季男回應，公司營運過去受疫情影響，以及民眾改搭乘高鐵、台鐵等大環境影響客源，國光沒有財務危機，而是營運困難，主因是客源流失很多，目前也跟公路局研商改善作法；他強調，國光客運是私人企業，靠董事會老闆、股東出錢出力，也需政府部門在信保或融資上給予協助。

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任季男說，董事長上任後，採取許多改善措施，努力增加收入，其實收支近期已達平衡，並無虧損的狀況，但就是疫情期間曾向銀行借款，這部分還需要時間還款；至於下個月是否發得出薪水？任季男表示，應該是沒有問題。

有國光員工日前爆料，遭公司拖欠薪水，這已是半年內第二次；國光內部人員表示，公司營運不佳，雖然近期收支勉強打平，但本次是因現金流不足，公司緊急調度資金缺口，最後好不容易湊到錢，才發出薪水，照此情勢來看，國光客運營運困難，未來恐有倒閉危機。

國光客運在今年過年前後，就已付不出油料費，令中油相當頭痛，且在今年二月爆出無法發放一月份薪水時，營運就已陷入危機，由於過去受到疫情衝擊，至今載客量尚未回穩，整體資金、財務調度差。

據了解，國光客運每月都在調度資金支應，甚至在今年三月國光客運還將宜蘭一處土地以4.5億賣給三圓建設，雖暫時解決燃眉之急，但治標不治本。

據金融圈人士透露，國光客運向不少銀行團借款，金額高達30億元，包含第一銀行、元大銀行、上海銀行、京城銀行等，由於每月難以償還，向銀行團談本金展延及減半攤還，另外又去爭取其他銀行的融資貸款，但因國光客運財務困境已在金融界傳得沸沸揚揚，因此部分銀行不敢借款。

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