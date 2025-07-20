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    返台班機故障滯留首爾 華航：另調飛機載客回台

    華航CI161首爾仁川飛往桃園班機，原定20日中午12點起飛，但遇飛機故障，需另調派航機載客。圖為示意圖，與新聞事件無關。（記者吳亮儀攝）

    華航CI161首爾仁川飛往桃園班機，原定20日中午12點起飛，但遇飛機故障，需另調派航機載客。圖為示意圖，與新聞事件無關。（記者吳亮儀攝）

    2025/07/20 20:23

    首次上稿 19:44
    更新時間 20:23（返台提早至今晚起飛）

    〔記者蔡昀容／台北報導〕華航CI161首爾仁川飛往桃園班機，原定今天（20日）中午12點多起飛，但遇飛機故障滯留仁川，華航另外調派航機載客，預計20日晚間10點35分起飛。華航表示，盡力安排旅客休憩及餐飲，抵達桃園後也會依旅客需求安排交通，造成不便祈請見諒，感謝旅客理解。

    華航7月20日CI161航班故障停留首爾仁川。華航表示，該航班因為機務訊號異常，航機依照標準作業程序進行檢測，以確保飛行安全，並另外調派一架航機執行任務。預計20日晚間10時35分於仁川起飛，載客回台。

    飛機故障導致旅客等候多時。有旅客投訴，在等候班機期間，現場發了兩次便當作為旅客補償，後續表示願意提供50元美金；多名旅客極度不滿航空公司處理態度，與當地工作人員吵起來。

    華航說明，等候期間盡力安排旅客休憩，也提供餐飲服務；航機抵達桃園後，將依旅客需求安排交通，造成不便祈請見諒，也感謝旅客理解。

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