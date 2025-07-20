國際孔雀魚高峰會競賽屏東登場 全場總冠軍留台灣

鄭軒宇飼養的孔雀魚體型勻稱、色澤飽滿、活動力極佳，是近年少見的頂級之作，獲得全場總冠軍。（記者羅欣貞攝）

2025/07/20 19:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕集結8個國家高手、386組作品競逐的「第一屆屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會」今（20）日揭曉競賽成績，全場總冠軍由台北市鄭軒宇拿下，他飼養的孔雀魚顏色厚實、活動力極佳，裁判譽為近年少見頂級之作；台灣已爭取到明年（2026）孔雀魚世界盃主辦權，2月底在屏縣登場。

屏東縣長周春米出席頒獎典禮時表示，全台觀賞魚總產值達12.9億元，其中屏東產值高達7億元，擁有全台最完整的觀賞魚產業鏈，養殖技術備受國際矚目，隨著國際競賽頻繁舉辦，越來越多國際飼養者紛紛前來屏東交流取經，屏東已然成為全球水族產業的技術交流樞紐。

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首屆彩耀盃高峰會由農業部漁業署及屏東縣政府指導，台灣孔雀魚推廣協會、馬來西亞觀賞魚養殖商公會與屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會策辦，集結台灣、馬來西亞、泰國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、越南等高手。

28歲、台北市鄭軒宇所飼養的孔雀魚，先獲白子素色組冠軍，最後更將全場總冠軍留在台灣，他說，飼養孔雀魚已10幾年，魚跟人一樣，要營養均衡 、適量進食；開水族館已4、5年，以1300缸規模育種繁殖，此次得總冠軍的孔雀魚養了8個月，在狀況最好時參賽，不會趴在缸底休息，臨場表現非常好，這也是他首次在競賽中拿下全場總冠軍。

裁判認為，此次參賽作品水準極高，台灣選手能脫穎而出，展現的不僅是個人實力，更是台灣水族產業整體的進步與成熟。得獎作品將在屏東農業物產館展至27日。

鄭軒宇把全場總冠軍留在台灣。（記者羅欣貞攝）

2025年屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會頒獎典禮，今（20）日在屏東農業物產館舉行。（記者羅欣貞攝）

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