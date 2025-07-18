從繞道1.5公里縮為50公尺 北屯機捷特區及潭子道路年底打通

台中市建設局推動北屯區敦富八街道路開闢工程。（台中市府提供）

2025/07/18 20:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯機捷特區及潭子地區近年發展迅速，因柳川排水造成兩區交通阻隔，居民往返須繞行1.5公里，通行十分不便，台中市建設局投入1億餘萬元進行「北屯區敦富八街及敦富九街道路開闢工程」，預計年底前完工，建設局長陳大田指出，完工後由潭子市區往北屯機捷特區，通行距離可望大幅縮減至僅約50公尺，節省居民繞行交通時間，提升交通便利性。

陳大田表示，北屯區敦富九街與潭子區中興路，及北屯區敦富八街與潭子區大成街，長期受柳川排水阻隔，且分屬不同行政區，長期以來居民通行不便，市府規劃敦富八街及敦富九街道路開闢工程，感謝中央國土署的經費挹注，兩案合計工程費約3,439萬元、用地費約6,765萬元，總經費達1億204萬元，其中用地費全額由市府自行負擔，中央補助工程費約2,407萬元，有效減輕市府財政負擔，中央與地方攜手合作共同促進地方建設。

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陳大田說，市府去年完成土地取得，今年5月啟動工程，預計於年底前完工，「北屯區敦富九街銜接潭子區中興路開闢工程」全長約40公尺、寬12公尺；「北屯區敦富八街銜接潭子區大成街開闢工程」全長約45公尺、寬10公尺，兩案完工後，潭子市區至北屯機捷特區的路程將由原本繞行1.5公里大幅縮短至僅50公尺，預估可節省至少5分鐘以上繞行時間。

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