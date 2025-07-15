為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    90歲劉泰英為李登輝圓夢 培育源興牛實現台灣第一牛

    源興牛。（記者花孟璟攝）

    源興牛。（記者花孟璟攝）

    2025/07/15 17:34

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕李登輝前總統生前心繫培育出台灣和牛，高齡90歲的源興居生技董事長劉泰英在李登輝過世後，仍然每年至少2次到花蓮兆豐農場視察，去年品種終於獲得農業部認證為「源興牛」，劉泰英今天到花蓮兆豐農場看源興牛，他說，要達到前總統的理想「還要努力」，希望推廣牧場代養計畫至少到1000頭以上！

    高齡90歲的劉泰英在助理攙扶下，在炎熱高溫的7月夏天走進兆豐農場飼養源興牛的牛舍，牛舍牛牛們聽古典音樂長大，看到半年前才看過的小牛長大了，露出欣慰的表情。

    「小時候我也養過牛」！劉泰英回憶，他是農家出身，但家裡沒有牛，外公家有一頭牛，想要耕田還要借用外公家的牛，為此還要替牛張羅草料，要出去割草、或當小牧童放牛。

    劉泰英說，花蓮這邊環境很好，牛舍空間也很大，為了讓源興牛健康吃健康大，吃的草料是進口的飼料之王苜蓿草，為了關心牛隻狀況，他每年至少來看2次。

    劉泰英提到，當初培育源興牛遇到最大的困難，其實是當初從擎天崗帶回來的但馬牛原原種只有19隻，為保種又近親交配，健康狀況需要費心，在農場努力照顧下突破困難。源興牛品種取得農業部認證，目前已在北部販售，但目前量實在太少了，因為牧場僅有200頭，每年只有宰殺約50頭，「很多餐廳及廠商都找他要牛，但真的是不夠，因此決定啟動代養計畫，初步目標至少1千頭。

    回想到李登輝前總統，劉泰英遺憾地說，李登輝基金會開始在兆豐農場養牛到今年8年了，在李總統在世時，曾陪同到花蓮兩次，後來李總統生病過世，他接續下李總統源興牛的夢想。現在還沒有真正達到李登輝前總統的理想，未來希望讓所有人只要想要吃台灣和牛，都有機會吃得到！

    源興牛生長花東縱谷的兆豐農場牧場，好山好水孕育出健康的台灣和牛。（記者花孟璟攝）

    源興牛生長花東縱谷的兆豐農場牧場，好山好水孕育出健康的台灣和牛。（記者花孟璟攝）

    中央畜產會蘇治芬今天到兆豐農場了解源興牛的生長環境。（記者花孟璟攝）

    中央畜產會蘇治芬今天到兆豐農場了解源興牛的生長環境。（記者花孟璟攝）

    肥育中的源興牛，至少要體重達700公斤才能上市。（記者花孟璟攝）

    肥育中的源興牛，至少要體重達700公斤才能上市。（記者花孟璟攝）

    劉泰英90歲了，拄著拐杖頂著大熱天進入牛舍觀察源興牛生長狀況。（記者花孟璟攝）

    劉泰英90歲了，拄著拐杖頂著大熱天進入牛舍觀察源興牛生長狀況。（記者花孟璟攝）

    劉泰英到兆豐看牛。（記者花孟璟攝）

    劉泰英到兆豐看牛。（記者花孟璟攝）

    健康的源興牛飼養空間大，固定時間就會外出放風。（記者花孟璟攝）

    健康的源興牛飼養空間大，固定時間就會外出放風。（記者花孟璟攝）

    源興居生計董事長劉泰英（中）九十高齡，繼承李登輝前總統的夢想，今天到兆豐農場看精心培育的源興牛，並宣布邀國內牧場啟動代養千頭計畫。（記者花孟璟攝）

    源興居生計董事長劉泰英（中）九十高齡，繼承李登輝前總統的夢想，今天到兆豐農場看精心培育的源興牛，並宣布邀國內牧場啟動代養千頭計畫。（記者花孟璟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播