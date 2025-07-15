90歲劉泰英為李登輝圓夢 培育源興牛實現台灣第一牛

源興牛。（記者花孟璟攝）

2025/07/15 17:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕李登輝前總統生前心繫培育出台灣和牛，高齡90歲的源興居生技董事長劉泰英在李登輝過世後，仍然每年至少2次到花蓮兆豐農場視察，去年品種終於獲得農業部認證為「源興牛」，劉泰英今天到花蓮兆豐農場看源興牛，他說，要達到前總統的理想「還要努力」，希望推廣牧場代養計畫至少到1000頭以上！

高齡90歲的劉泰英在助理攙扶下，在炎熱高溫的7月夏天走進兆豐農場飼養源興牛的牛舍，牛舍牛牛們聽古典音樂長大，看到半年前才看過的小牛長大了，露出欣慰的表情。

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「小時候我也養過牛」！劉泰英回憶，他是農家出身，但家裡沒有牛，外公家有一頭牛，想要耕田還要借用外公家的牛，為此還要替牛張羅草料，要出去割草、或當小牧童放牛。

劉泰英說，花蓮這邊環境很好，牛舍空間也很大，為了讓源興牛健康吃健康大，吃的草料是進口的飼料之王苜蓿草，為了關心牛隻狀況，他每年至少來看2次。

劉泰英提到，當初培育源興牛遇到最大的困難，其實是當初從擎天崗帶回來的但馬牛原原種只有19隻，為保種又近親交配，健康狀況需要費心，在農場努力照顧下突破困難。源興牛品種取得農業部認證，目前已在北部販售，但目前量實在太少了，因為牧場僅有200頭，每年只有宰殺約50頭，「很多餐廳及廠商都找他要牛，但真的是不夠，因此決定啟動代養計畫，初步目標至少1千頭。

回想到李登輝前總統，劉泰英遺憾地說，李登輝基金會開始在兆豐農場養牛到今年8年了，在李總統在世時，曾陪同到花蓮兩次，後來李總統生病過世，他接續下李總統源興牛的夢想。現在還沒有真正達到李登輝前總統的理想，未來希望讓所有人只要想要吃台灣和牛，都有機會吃得到！

源興牛生長花東縱谷的兆豐農場牧場，好山好水孕育出健康的台灣和牛。（記者花孟璟攝）

中央畜產會蘇治芬今天到兆豐農場了解源興牛的生長環境。（記者花孟璟攝）

肥育中的源興牛，至少要體重達700公斤才能上市。（記者花孟璟攝）

劉泰英90歲了，拄著拐杖頂著大熱天進入牛舍觀察源興牛生長狀況。（記者花孟璟攝）

劉泰英到兆豐看牛。（記者花孟璟攝）

健康的源興牛飼養空間大，固定時間就會外出放風。（記者花孟璟攝）

源興居生計董事長劉泰英（中）九十高齡，繼承李登輝前總統的夢想，今天到兆豐農場看精心培育的源興牛，並宣布邀國內牧場啟動代養千頭計畫。（記者花孟璟攝）

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