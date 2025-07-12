大學分科測驗》台北2、3類組多人裸考歷史：國中基礎打好就可應答

上午第一節考歷史，多數考生反應難度不高，不少2、3類組的學生裸考，認為「國中基礎有打好就可以順利應答」。（記者孫唯容攝）

2025/07/12 11:21

〔記者孫唯容／台北報導〕114年學年度分科測驗今（12）日是考試第二天，考歷史、地理、數學乙、公民與社會，考生一早前往校園備戰。上午第一節考歷史，多數考生反應難度不高，不少2、3類組的學生裸考，認為「國中基礎有打好就可以順利應答」。

復興高中朱同學表示，覺得難度普通，跟歷屆考題差不多，手寫題花比較多時間；松山高中王同學認為，閱讀理解很重要，看得夠仔細大部分都可以寫得出來，自己是理科生，有些選修沒寫到，但是基本都能應答，對於手寫題講到開港通商的題組印象深刻，題目問說「打狗明明是外口卻設有正口辦事處的原因」，這題感覺最困難的。

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復興高中一名同學指出，自然組裸考也可以輕鬆應對，沒寫過歷屆考題，但覺得很簡單；和平高中陳同學說，這次真的超級簡單，印象深刻題目是在講「西安事變」，他認為是唯一一題需要有點知識才能寫出來的考題，其餘手寫題的部分都可以用簡略的文字去寫出答案，可以得到一些分數。

松山工農張同學則認為，自己覺得寫得很順利，比模擬考、歷屆考題還簡單，沒有時事題，但是整體考歐洲史考最多；內湖高中湯同學表示，身為理工科，自己想要的科系不看歷史，但之後填學校不知道會不會看，所以還是來應考，但是考前完全沒看書「裸考」，個人認為都是考國中有看過的東西，國中基礎有打好就可以順利應答。

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