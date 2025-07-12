熱帶低壓TD07最快今形成「百合」颱風 估下週有熱帶擾動生成

熱帶性低氣壓TD07今天到明天清晨增強為颱風「百合」，並往日本方向移動。（氣象署提供）

2025/07/12 11:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕目前位在太平洋上的熱帶性低氣壓TD07正往日本方向移動，根據中央氣象署預測，TD07預計在今天到明天清晨就會增強為今年第5號颱風「百合」，但就目前的路徑潛勢圖來看對台灣並無影響。

目前熱帶性低氣壓TD07的中心位置在北緯25度，東經140.5度，即在硫磺島西北西方90公里處、台北東方1910公里處，以每小時9轉15公里速度，向東北東轉北北東進行，有發展為輕度颱風的趨勢。

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氣象署預報員張承傳表示，TD07預計在今年到明天清晨會增強為颱風，但對台灣應無影響，會朝日本方向走。張承傳提醒，今天（12日）午後中部以北、東北部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及桃園、東北部山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署也提醒，未來第1週氣溫回升，各地大致多雲到晴，有局部短暫陣雨，午後有短暫雷陣雨。未來第2週低壓帶接近，各地降雨機率提高，並有局部較大雨勢發生的機率。另外，氣象署也預報近期菲律賓海及南海有熱帶擾動生成的訊號，要留意最新預報資訊。

今天注意午後雷陣雨。（氣象署提供）

今天注意陸上強風特報。（氣象署提供）

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