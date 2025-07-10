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    基隆捷運高架段細部設計決標 新北盼中央速核基本設計工程經費

    基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，高架段細部設計昨（9）日決標。圖為基隆捷運SB19站模擬圖。（新北市捷運局提供）

    基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，高架段細部設計昨（9）日決標。圖為基隆捷運SB19站模擬圖。（新北市捷運局提供）

    2025/07/10 11:37

    〔記者黃子暘／新北報導〕由新北市捷運工程局代辦第一期工程的基隆捷運力拚2033年完工，捷運局長李政安今（10）日指出，基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，為達成如期完工目標，新北、基隆討論後，在工程經費未核定前同步「細設先行」縮短時程，高架段細部設計在5月28日上網公告，經評選後，已在昨（9）日決標。

    李政安說，基隆捷運基本設計已在去年底完成，基本設計工程經費審議提送中央，今年6月5日交通部回復審查意見後，捷運局6月16日第3次提送審查，捷運工程須待工程會核定，才能辦理招標，呼籲中央儘速完成核定。

    捷運局補充，工程土建設計須參考機電系統參數，因此工程經費核定後，首要之務是進行機電系統議價及開工，優先辦理「機電後擴」議價，以確保機電系統一致性；另外，因為基隆捷運長度長，國內營造廠商無法以一次承攬全線土建工程，須採分段招標，地下段工程屬要徑，將採統包方式招標，高架段於細部設計完成後，分段招標興建。

    李政安表示，市長侯友宜5月初曾率團前往基隆交流，北基達成共識，在工程經費未核定前，基北同步「細設先行」，推動基隆捷運基隆市及新北市段（SB16至SB22站）委託細部設計技術服務案，5月28日上網公告，首次招標就決標，未來基隆捷運再串聯汐止東湖線、民生汐止線台北段，北北基生活圈可一車往返基隆、新北汐止、台北南港或大稻埕。

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