陳其邁嘉義擁抱成話題 藍:刷政治新高度、綠:災區真正溫度

高雄市長陳其邁親自前往嘉義市關切，受到嘉義市長黃敏惠熱情擁抱照，引起各界討論與不同解讀。（高市府提供）

2025/07/08 23:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁親自到嘉義縣、市慰勞高雄支援救災隊伍，與嘉義市長黃敏惠的擁抱照瘋傳網路；藍營解讀這張照刷出陳其邁政治生命新高度，預告高雄市長不是最後一站，綠營強調鏡頭裡的擁抱是災區真正溫度，這當然不是邁的最後一站，而是市民、國人團結的起點。

國民黨高市議員白喬茵表示，災害應變中，速度不僅是人道考量，也是政治影響力關鍵，對比賴總統的「分裂十講」，陳市長顯然更有人情味也更有智慧。

請繼續往下閱讀...

這次共有9個城市馳援嘉義縣市，藍綠合作模式不只高雄有角色，台中市長盧秀燕也喊話同島一命，但為什麼聚光燈打在陳其邁身上？因為陳其邁人來，攝影官也帶來，官方釋出擁抱照片溫度、角度剛剛好。

她認為專程驅車前往災區的擁抱，不只刷出陳其邁政治生命新高度，也預告高雄市長不會是他最後一站。

民進黨高市議員邱俊憲強調，這不是鏡頭裡的擁抱，而是災區真正的溫度，嘉義受災、高雄出手，不是因為政治或鏡頭，而是因為高雄走過風雨、知道什麼叫「急需支援」。

有些人認為這是政治操作，是刷聲量、搶版面，但身在災區的人知道，那一雙雙出現在泥濘裡的手，真的拉住了他們，災害面前不是誰的聲望墊高，而是台灣彼此的連結變得更深。

邱俊憲說，這當然不是陳其邁的最後一站，而是市民、國人團結的起點，在救災現場的大家，絕對是這塊土地最溫柔的力量！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法