台灣來幫忙！教育部攜手屏科大 培訓非洲5國農業人才

台灣來幫忙！教育部攜手屏科大培訓非洲5國農業人才，今（7）日開訓。（圖由教育部提供）

2025/07/07 15:00

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣來幫忙！培育非洲農業人才，教育部攜手國立屏東科技大學，開辦「2025年農業領域機構人才培育短期培訓班」，今（7）日舉行開訓儀式，各駐非洲館處推薦當地農業領域之專家代表，計有史瓦帝尼、索馬利蘭、南非、象牙海岸及奈及利亞等5個國家、28位學員來台受訓。

教育部技職司科長謝麗君說明，藉由我國卓著的農業科技，協助非洲國家培育農業領域人才，並深化教育交流與合作，教育部透過「非洲菁英人才培育專案」，由屏東科技大學規劃辦理第3期「農業領域機構人才培育短期培訓班」，認識台灣農業領域的人才培育環境與特色、產業發展和農業產學合作情況，並體驗台灣農業的科技與永續發展成果。

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索馬利蘭共和國駐台代表處公關主任艾迪克（Mr. Abdiqani Muse）、外交部、農業部參與開訓儀式，共同歡迎培訓班學員來台，也期待透過農業領域技術人才之培訓，將我國農業領域之優勢及技職教育分享給非洲友邦及友我國家，促進未來更多雙邊合作與交流契機。

謝麗君表示，2023年首屆辦理，由具有農業領域相關專業教學專長與資源，並具招收非洲國家學生經驗之國立屏東科技大學承辦，參訓學員皆為各該國的農業領域政治、經濟、學術、技術等面向之專業人員，包含大學教師、國會議員、政府農業部門之研究人員、推廣人員、農場自營主等。

培訓班為期3週，屏科大植物醫學系、動物科學與畜產系、熱帶農業暨國際合作系、農園生產系與農業科技研究總中心的師資，共同規劃以「永續及智慧農業」為主軸之課程，以非洲農牧業需求出發，並配合業師授課，安排至台灣相關農畜產業觀摩交流，另於課程中邀請農業部介紹農業技術團等，學員返國後可成為與當地技術團合作與溝通之橋樑。

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