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    還沒蓋好就五星好評？台中漢神洲際湧現「穿越型」評論掀網熱議

    台中漢神洲際購物中心尚未開幕，卻出現不少宛如穿越時空的五星好評。（擷取自Google Maps）

    台中漢神洲際購物中心尚未開幕，卻出現不少宛如穿越時空的五星好評。（擷取自Google Maps）

    2025/07/07 14:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於台中洲際棒球場旁、預計年底開幕的「漢神洲際購物中心」尚在施工階段，商場尚未正式營運，卻已在 Google 地圖評論區出現大量五星好評，內容更細膩到如同「親身逛過」，引發網友質疑，話題也迅速在社群媒體延燒。

    根據「漢神洲際購物廣場」Google Maps評論顯示，自1年前至8個月前，即陸續出現不少五星留言，內容包括「很好逛」、「真的很好玩，冷氣很足，服務員人都很好，外面的草地也很不錯，下次還會來逛！」、「很好逛、精品、珠寶很便宜 HERMES 也是菜市場價格 打工族也很好入手！交通方面 停車、進出入口順暢 免排隊！下班就來吃美食 很方便」、「讚！超級好逛！」、「商家很多，很乾淨，好逛，讚讚」，與目前尚在施工階段的實際狀況完全不符。

    對此，醫師杜承哲5日在臉書發文指出，興建中的漢神洲際百貨，突然出現許多好逛好買的五星好評，讓他不禁質疑「民調第一就是這樣誕生的嗎」？

    貼文曝光後引發網友熱議與群嘲，「這群人是去觀落陰喔 逛地下百貨公司？」、「都還沒營運（還在興建）就有好評了！？到底是怎麼評價的？」、「回到未來，台中市果然站在時代尖端！」、「網軍公司設定錯啦…有夠好笑」、「盧媽媽民調第一」。

    台中漢神洲際購物中心尚未開幕，卻出現不少宛如穿越時空的五星好評。（擷取自Google Maps）

    台中漢神洲際購物中心尚未開幕，卻出現不少宛如穿越時空的五星好評。（擷取自Google Maps）

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