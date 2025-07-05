07/05 各報重點新聞一覽

護國大遶境隊伍昨在花蓮集結誓師出發，大批護國香燈腳在三太子前導下，浩浩蕩蕩走過花蓮市國聯二路。（記者花孟璟攝）

2025/07/05 06:28

自由時報

罷團會師花蓮 大遶境啟程 曹興誠、葉霸率1500香燈腳環島

全台卅一個罷區合組的反共護台志工聯盟，昨在花蓮集結誓師出發，展開「護國大遶境」環島，由聯盟「三號志工」曹興誠為罷團授戰旗，並與葉霸葉春蓮老師、民進黨秘書長林右昌等，率領一千五百名護國香燈腳從花蓮市中山公園徒步出發！曹興誠說，大罷免真正的總召集人就是傅崐萁自己，台灣人怒了，必須站出來保衛國家。

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防外資炒匯 央行：今日賣股明日匯出 下週找外資保管銀行喝咖啡 祭T+1規定

近期新台幣升勢猛烈，不僅出口商哀嚎，也擔心影響產業競爭力，中央銀行除啟動專案金檢、對出口商每日拋匯限額，央行外匯局局長蔡烱民昨表示，近期發現部分外資資金進來後停泊時間過久，疑似有炒匯嫌疑，下週將找外資保管銀行「喝咖啡」進行了解，對部分自我管理不佳的外資將祭出「T+1」規定，嚴格限制其資金進出時點。

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也陷黃金投資騙局 損失1216萬 台中婦抵押4房 仍負債1600萬

台中市豐原區才傳出投資金豆掉入詐騙陷阱的一家五口死亡案，未料台中還有受害慘重的黃金投資騙案！一名林姓婦人遇上假投資黃金詐團，短短五個月損失一二一六萬元，為彌補資金缺口，被迫抵押四間房子向地下錢莊貸款，利滾利之下，自己與父親背負三千萬元債務，賣掉兩間房子抵債後還欠下一千六百萬元，被每月高達卅萬元的利息逼得瀕臨崩潰。

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聯合報

4日起寄稅率通知…對等關稅 川普下通牒

美國總統川普四日表示，可能自當天起，向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，當天可能發出十或十二封信，未來幾天會陸續寄出更多信，稅率可能介於百分之十至七十間，上限遠高於他四月初公布的百分之五十，且將自八月一日起生效。

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阻升台幣 央行對外資祭T+1…今賣股、明匯錢

台幣近期快速升值，為阻升台幣，中央銀行外匯局長蔡炯民昨日宣布多項管制新措施，除了首度對外證實，廠商的單日拋匯量將以一千萬美元為限，未來外資若要投資台股，將改採「Ｔ+１」制度。

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中國時報

不等了 美逕自決定關稅8月1日開徵

美國「對等關稅」暫緩期即將於7月9日截止。美國總統川普3日表示，將從4日開始向貿易夥伴寄出通知函，設定單方面關稅稅率，各國將必須從8月1日起開始支付這些關稅。川普的這一表態，對尚未與美方達成協議的國家構成直接壓力，增添了緊迫性。

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美對台關稅未定 普發1萬暫緩

藍白原擬4日於立法院會表決4100億元特別條例，力拚普發現金，因美國對等關稅即將宣布，臨時決定暫緩審查。國民黨團認為，等關稅對產業衝擊較明朗後再議也不遲，白委林國成則說，對等稅率低可普發6000元，萬一稅率偏高，民間影響擴大，發1萬元也合理；但閣揆卓榮泰昨再度反對，強調若資源擴散給國人，「海巡想買無人機，只能改買遙控飛機」。

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新台幣近期升勢猛烈，中央銀行防外資炒匯，對部分自我管理不佳的外資將祭出「T+1」規定。（中央社資料照）

林婦疑陷入黃金投資陷阱，2年內投入千萬資金，還抵押4間房產，驚覺詐騙報案。（民眾提供）

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