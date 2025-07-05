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    首頁　>　社會

    也陷黃金投資騙局 損失1216萬 台中婦抵押4房 仍負債1600萬

    林婦疑陷入黃金投資陷阱，2年內投入千萬資金，還抵押4間房產，驚覺詐騙報案。（民眾提供）

    林婦疑陷入黃金投資陷阱，2年內投入千萬資金，還抵押4間房產，驚覺詐騙報案。（民眾提供）

    2025/07/05 05:30

    〔記者張軒哲、張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區才傳出投資金豆掉入詐騙陷阱的一家五口死亡案，未料台中還有受害慘重的黃金投資騙案！一名林姓婦人遇上假投資黃金詐團，短短五個月損失一二一六萬元，為彌補資金缺口，被迫抵押四間房子向地下錢莊貸款，利滾利之下，自己與父親背負三千萬元債務，賣掉兩間房子抵債後還欠下一千六百萬元，被每月高達卅萬元的利息逼得瀕臨崩潰。

    黃金猛漲當誘餌 投資全泡湯

    台中市警豐原與霧峰分局已組成專案小組偵辦，此案手法雖與王家投資受害情節略有不同，但都是以近年猛漲的黃金為假投資誘餌。

    林婦是在去年四至八月間，被騙加入「投資黃金、賺取價差」LINE群組，與自稱住雲林縣的男子簽署委託代操契約，陸續把錢匯入對方指定帳戶或直接交付現金，為求迅速賺到豐厚利潤，林抵押丈夫名下房屋，還向一名金主四度借貸一二○○萬元，但實際到手僅五百萬元，其餘為手續費或預付利息；她為償還高額利息，再向親友借款及抵押父親名下的三間豐原區房產，總共向地下錢莊借貸高達二三○○萬元。

    賣兩房 每月還要付30萬利息

    林婦陸續投入一二一六萬元投資黃金，直到想取回本金與獲利時，詐團以帳戶遭凍結等理由推託，隨後失聯，林婦驚覺受騙。林與父親經營小吃攤，月收入四萬多元，為償還二三○○萬元債務，變賣二間不動產後，仍背負一千六百萬元債務，父女被每月卅萬元利息逼得走頭無路，今年四月報警。

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