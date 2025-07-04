中國微電車遊客太隨興引民怨 金門縣府加強上游租賃業者稽查

金門每逢放假日，可以看見不少中國遊客騎乘微電車，在金門街道竄遊。（記者吳正庭攝）

2025/07/04 19:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，因應中國觀光客增加，衍生微型電動二輪車（以下簡稱微電車）交通安全及管理問題，甚至引發民怨，縣府結合監理、縣警局等單位，先針對規模較大的微電車租賃業者完成首次聯合稽查作業，5家業者都符合規定，並已要求業者對租客告知不得違法騎乘電動車等相關規定。

中國觀光客近年到金門旅遊以背包客及自由行為多，不需要駕照的微電車成了遊客的最愛，但兩岸法規不同，這群以打卡、購物等輕旅行為主的觀光客，在路上隨興騎乘，甚至不戴安全帽、雙載、並排行駛的失序亂象，常引發在地民怨，縣議員及民間多次要求縣府正視。

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縣府指出，除委請移民署國境隊於小三通入境處協助發放宣傳單，並於6月27日由縣府觀光處聯合交通部公路局台北市監理所金門監理站、縣府產發處及警察局等單位，針對地區有60輛以上經營規模的微電車租賃業者，辦理第一次的聯合稽查作業，以確保車輛來源合法、營業資訊完整。

縣府表示，第一階段稽查除進行法規說明，並請業者張貼宣導資料於明顯位置，加強租客安全觀念。業者也要求縣府加強取締非法業者，維護合法業者權益。

縣府表示，全縣有39家微電車合法租賃業者，接下來第二階段的聯合稽查作業將主要針對60輛以下業者，並採「隨機抽查」與「接獲檢舉即查」原則辦理，逐步建立常態稽查機制，透過輔導與管理並行，建立安全、友善的交通與觀光環境。

金門縣政府組成聯合稽查小組，第一階段先針對規模較大的微電車租賃業者進行稽查。（金門縣政府提供）

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