北台南家扶感恩餐會 金牌少年主廚精心烹調表謝意

北台南家扶生陳宏文（右）在恩師黃裕文（左）指導下，烹製3道別具意義的料理，向一路支持他的人致上最誠摯謝意。（記者楊金城攝）

2025/07/04 19:10

〔記者楊金城／台南報導〕北台南家扶生陳宏文接連在新加坡、韓國首爾國際廚藝競賽勇奪5面金牌，為國爭光，今天（4日）在家扶舉辦溫馨感人的「誰來午餐」感恩餐會，他和老師黃裕文聯手下廚，烹製3道別具意義的料理向一路支持他追求夢想的母親、家扶社工、認養人致上最誠摯的謝意。

陳宏文自幼父母離異，由中國籍母親祁金霞一路拉拔他和弟弟辛苦長大，北台南家扶和認養人扶助他長達11年；他目前就讀中華醫事科大餐旅系四年級，在黃裕文指導下持續精進廚藝，去年在新加坡國際廚藝挑戰賽、今年韓國首爾國際廚藝競賽共拿下5面個人及團隊金牌。

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家扶金牌少年主廚陳宏文的感恩餐會，請來其生命中重要貴人一起分享他的手藝和榮耀，端出的3道菜餚蘊藏深刻的人生記憶與故事。像「油潑鮮蔬府城味」以七股鮮蚵和台南時蔬加入醬汁做成，是他首發參加廚藝賽獲獎的代表作；「煙燻虱目魚米糕」充滿童年回憶，是小時候跟著媽媽去吃辦桌時最愛吃的一道菜；「千絲蝦鳳梨莎莎」則融合台南鳳梨和鮮蝦做成創新冷盤，希望協助農民行銷特色農產，實踐社會責任。

祁金霞感動地擁抱兒子，表達對兒子的驕傲與肯定；黃裕文鼓勵陳宏文更上層樓，學有所成要回饋社會，把愛與善傳承下去。

北台南家扶扶幼副主委石嘉玫加碼頒發獎學金，她表示，「誰來午餐」不僅讓大家看見料理的技藝，更呈現出有溫度的生命故事；北台南家扶主任李桂平說，陳宏文的努力激勵家扶兒勇敢追夢、翻轉人生，家扶是最有力後盾。

陳宏文（中）接連在新加坡、韓國首爾國際廚藝競賽勇奪5面金牌，為國爭光，今天（4日）在感恩餐會將金牌獻給媽媽。（記者楊金城攝）

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