嘉義市圖總館獲中央補助5.4億！興建計畫加速

嘉義市圖書館總館園區興建計畫，獲中央核定5.4億元補助。（嘉義市政府提供）

2025/07/04 18:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府推動「圖書館總館園區興建計畫」（下稱總圖），向教育部申請「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」補助，經市府爭取、立委王美惠奔走協調，今天獲教育部核定補助5.4億元經費，後續市府將依審查意見修正計劃書，9月1日前函報教育部審核，加速總圖興建計畫進程。

「總圖將邁入實質興建階段。」嘉義市長黃敏惠表示，感謝中央支持與市民的期待，未來總圖園區，將成為嘉義文化教育的新地標，不只是藏書空間，更是融合科技、創新、共學共享的智慧圖書館，未來與嘉市346巷都更案串聯，打造以知識經濟為核心的「知識經濟生活園區」。

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市文化局長謝育哲說，總圖總計畫經費30.9億元，中央補助5.4億元經費，其餘由市府分年編列；將啟動建築師競圖作業及招標程序，為新總圖的規劃設計選出最佳方案，都市計畫變更作業也同步進行。

立委王美惠表示，市府先前提報圖書館總館興建計畫，因中央既有預算已經分配完畢，增加中央補助難度，她立即與行政院、教育部溝通，促成國發會將此案納入新增公共建設計畫，她並多次在立法院委員會及院會中質詢，督促國發會與教育部加速審查核定，促成補助定案。

王美惠說，感謝市府提案與規劃，中央與地方協力合作，是此案能夠推動成功的關鍵。未來總圖不僅是閱讀空間，更是嘉義邁向優質教育城市的重要象徵，她會持續為嘉義爭取更多中央資源，推動教育與文化建設，讓嘉義持續進步。

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