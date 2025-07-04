市政顧問王哲遠發起關懷物資捐贈行動 今赴西嶼發送民生物資

馬公市政顧問王哲遠，前進西嶼發送愛心物資。（王哲遠提供）

2025/07/04 19:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市市政顧問、帝威國際企業董事長王哲遠，今（4）日前往澎湖縣西嶼鄉，啟動「關懷偏鄉物資捐贈行動」首站行程，發送民生物資予在地居民，傳遞企業界與地方人士對社區的實質關懷。後續行動亦將陸續前往馬公市與白沙鄉，持續推動關懷計畫。

王哲遠來自台東，現已設籍澎湖，長期關注基層需求與公益事務。今年獲聘擔任馬公市市政顧問後，積極參與地方公共行動，以實際作為回應社區期待。他表示：「我不是澎湖出生，但既然落腳在這裡，就希望盡自己的力量，做一些實在的事情。」

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此次捐贈總額為21萬元，其中10萬元由王哲遠本人捐出，其餘11萬元則由17位善心企業與友人共同響應，包括裕珍干貝醬、葉永興、黃歆喨、陳昱憲（昱晨租車行）、陳志龍（翔宇企業、說走就走民宿）、陳志清（岠城建設、郡翔建設）、許育榮、莊英玄、夏振凱（乒澎桌球館）、林筠宸、林哲瑋、李瑞明、李家萱、吳政峯、吳南木、余丞竣、江明儒等，共同促成此次行動。

發送物資以乾糧、罐頭、麥片、麵條、牛奶等生活必需品為主，經地方協助通知家庭前來領取，由王哲遠發放。值得一提的是，王哲遠於今年3月18日觀音菩薩聖誕日，也曾透過大關口觀音寺捐贈30萬元善款，專款用於協助馬公市中低收入戶家庭，以實際行動回應社會需求。此次物資捐贈則是在地行動的延伸，持續落實「看見需要，就去做」的理念。

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