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    平安基金會白沙日照中心遷址揭牌啟用 提供長者優質照護環境

    平安基金會白沙日間照顧機構，移往新址舉行揭牌啟用儀式。（澎湖縣政府提供）

    平安基金會白沙日間照顧機構，移往新址舉行揭牌啟用儀式。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/03 14:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕平安基金會白沙日間照顧中心遷移新址，今（3）日在白沙鄉中屯村99號新址，溫馨舉行揭牌典禮。澎湖縣長陳光復以大家長身份應邀出席，對地方長者擁有更寬敞、舒適且優質的照護環境表示欣慰與祝賀。

    陳光復表示，財團法人平安社會福利慈善事業基金會自2010年起，陸續於白沙、馬公及望安設立日間照顧中心，秉持關懷與陪伴的精神，持續為長者提供完善的生活照護服務。

    原設於講美的白沙日照中心於2010年成立，隨著服務規模與功能擴展，原有空間已無法滿足日益多元的照顧需求，因而遷至中屯村新址，並重新翻修舊有養護機構，持續為在地長輩提供最好的服務。

    陳光復指出，由於澎湖已邁入超高齡社會，縣府積極推動高齡友善政策，除持續推動假牙補助、三節敬老金、老人共餐等福利措施外，也重視長者的生活品質與社會參與。透過社區居民、志工的投入與各項活動舉辦，鼓勵長輩走出家門，培養自信與健康的生活態度，期望讓每位長者都能在熟悉的土地上安享晚年。

    陳光復感謝平安基金會長期致力於長照服務，不僅提供優質且專業的照護，更促進長者與同儕間的互動交流，提升生活樂趣與情感支持，對延緩老化有顯著助益。同時，也有效減輕家庭照顧者的負擔，為整體社會照顧體系帶來正向助力。

    澎湖已邁入超高齡社會，長者優質照護環境是政府責任。（澎湖縣政府提供）

    澎湖已邁入超高齡社會，長者優質照護環境是政府責任。（澎湖縣政府提供）

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