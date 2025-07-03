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    毛豬交易價每公斤逾106元飆新高 農業部：已協調台糖增加調度

    國內毛豬交易價格飆出歷史新高，每公斤破106元，隨中元普度下個月到來，業界預測豬價可能持續走俏。（資料照）

    國內毛豬交易價格飆出歷史新高，每公斤破106元，隨中元普度下個月到來，業界預測豬價可能持續走俏。（資料照）

    2025/07/03 10:41

    〔記者楊媛婷／台北報導〕豬價一路走高，自6月27日起，毛豬每公斤交易價格都破百元，2日更飆出每公斤106.39元新高價，農業部畜牧司表示這是受到國際玉米價格與仔豬價都增加所致，加上夏季影響豬隻增重，還有疾病影響育成率等因素影響，為穩定毛豬產銷，7月起已請台糖增加調度。

    台灣在5月底被世界動物衛生組織認定為傳統豬瘟非疫區，成亞洲唯一三大豬病非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫區，隨除疫後，豬價一路走俏，宣布除役當週豬價一度就飆上每公斤百元，後來回穩到每公斤交易價98元，6月27日後毛豬交易價又再度站上百元，昨天更拍出106.39元的歷史新高價，交易頭數卻僅1萬6913頭，少於同期的1.8萬頭，隨下個月中元普度，可能豬價會再創新高。

    農業部畜牧司副司長周志勳表示，近期豬價走高，經查是受到國際飼料玉米價格與仔豬價格均增加，加上季節步入夏季後，連續高溫影響豬隻增重，還有豬隻下痢等疾病持續影響育成率，目前的毛豬拍賣價格反映生產成本，因此市場機制導致近期價格上揚。

    周志勳表示，為使毛豬產銷平穩，農業部已透過各管道請豬農循序出豬，並已協調台糖於7月份增加調度逾千頭，也強調目前國產及進口豬肉總供應總量高於去年同期，民生所需供應無虞，農業部會持續關注並加強監控毛豬產銷秩序；依豬肉儀表板顯示，累積至今年迄7月1日，進口的豬肉與內臟等已超過8萬噸。周志勳表示，農業部將持續關注並加強監控毛豬產銷秩序。

    有養豬多年的豬農表示，隨傳統豬瘟疫苗拔針（停打）後，豬隻育成率確實較為欠佳，盼農業部可提出解方；畜試所所長黃振芳表示，已和畜牧司等跨單位組成豬隻育成小組，透過多元方式提高仔豬育成率。

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