獨家》要您珍貴的淚！徵「哭喪人員」 號稱「哭得出來就能領錢」

台中臉書社群近日出現一則奇特徵人啟事，招募臨時「哭喪人員」到台中市立殯儀館打工。（圖擷取自Google）

2025/07/02 11:45

〔記者許國楨／台中報導〕臉書社群「大台中臨時打工資訊網」近日出現一則超奇特打工徵人啟事，原PO貼出一則招募「哭喪人員」貼文，內容寫道：「需要您珍貴的眼淚，就是哭就對了！」且工資2000元現領，「只要你能哭得出來，就能領到酬勞」，意外引發網友熱議。

根據貼文內容顯示，這場徵哭喪人員的工作地點，在台中市北區崇德路一段50號，也就是台中市立殯儀館，工作時間是7月26日上午9點到11點半，酬勞2000元當場現領，而需要條件只有一項，喪家特別交代不接受未成年。

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而這則貼文瞬間吸引大批網友留言，留言區秒變「哭場試鏡會」！有網友打趣表示：「怕哭著哭著突然笑出來」、「我平常光看發薪日就能哭了」、「我演技不錯，眼淚可以自主控制」、「平常追劇練就瞬間飆淚技能」。

也有網友表示：「可以偷偷抹辣椒水嗎？」、「帶洋蔥進場算作弊嗎？」、「哭到一半會不會被問『你是誰』」、更有網友自薦：「我一看到孩子成績就能哭，情緒保證自然！」讓整篇貼文意外變成一則「哀中帶笑」的爆紅趣聞。

台中市某資深禮儀業者透露，其實這份看似戲謔的工作，背後蘊含傳統喪葬文化的影子，在台灣早期傳統喪禮中，「孝女白琴」是由女性專業哭喪者披麻戴孝，在靈堂前號哭吟唱，展現喪家子孫孝道與哀思，當年這項工作常由專人負責，甚至成為一種「喪禮職人」。

另一種更古老的「五子哭墓」，則是由五位男性模擬亡者五子，在墓前大聲哭喊捶胸頓足，場面哀淒厲，象徵至親的哀痛至深，「從業20幾年，現在年輕人都走簡約風，孝女白琴幾乎已絕跡，先前曾接到一場40多歲亡者的告別式，喪家堅持要請孝女白琴，一查才發現全台中剩不到3位，還都60幾歲了，怎麼還當孝女啦！」

至於「五子哭墓」在現今更是鮮少聽聞，幾乎已成歷史名詞，多數年輕人根本沒聽過，卻意外讓不少人重新認識這段逐漸消逝的喪葬文化片段，不論是真情流露還是靠洋蔥助攻，也讓人看見文化轉型下的奇特風景。

臉書社群「大台中臨時打工資訊網」近日出現一則超奇特打工徵人啟事，原PO貼出一則招募「哭喪人員」貼文。（擷自臉書社群「大台中臨時打工資訊網」）

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