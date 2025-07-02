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    一代人的記憶！孝女白琴、五子哭墓到哭喪演員 見證喪禮文化轉型

    早期在殯儀館中舉行的告別式，「孝女白琴」、「五子哭墓」等儀式已鮮少聽聞。（記者許國楨攝）

    早期在殯儀館中舉行的告別式，「孝女白琴」、「五子哭墓」等儀式已鮮少聽聞。（記者許國楨攝）

    2025/07/02 13:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台灣傳統喪禮中，有許多早已淡出的儀式角色，如「孝女白琴」、「五子哭墓」，如今在現代化、簡化的殯葬潮流中逐漸式微，不過近日臉書出現台中「哭喪人員」徵才貼文，引發話題，也見證這些逐漸消失喪禮文化轉型。

    早期喪禮中有所謂的「孝女白琴」，融入本土信仰與表演形式，她們在告別式中邊哭邊唱，展現對亡者哀思與子女孝道，這些人並非亡者親屬，而是喪家聘請的專業哭喪人員，透過「表演式哀悼」渲染氣氛、安慰家屬。

    由於哭聲中夾帶哀歌，有時還會配合簡單樂器伴奏，「白琴」也成了她們的代稱，1場約4到5千元不等，台中1位資深禮儀業者指出：「以往幾乎每場喪禮都有孝女白琴，現在少到用搶的，1場40多歲男性的告別式，喪家還特別指定要孝女白琴，結果找遍台中，剩不到3個，年紀還都超過60歲，真是有心無力。」

    至於「五子哭墓」則是更具歷史感儀式，顧名思義，5位成年男子扮演亡者的5名兒子，在墓地前大聲哭泣，有時會跪地捶胸、翻滾於地，場面悲愴震撼，象徵子孫對長輩的極致哀悼，但隨著家庭結構改變與殯葬流程簡化，「五子哭墓」與「孝女白琴」幾乎已鮮少聽聞。

    不過，這類角色卻以「哭喪演員」形式悄然復甦，近日一則臉書貼文中，有人徵求會哭喪臨演，薪水2000元、只需2小時，引來眾多網友留言、「怕哭一哭會笑場」、「是不是可以帶洋蔥去」，對照那些曾哭出聲勢、唱出孝道的角色，如今或許只能留存在一代人的記憶裡。

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