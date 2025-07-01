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    2款加熱菸將過審？民團憂名稱誤導 國健署：有階段性結果會再說明

    國健署持續進行健康風險評估審查。（歐新社）

    國健署持續進行健康風險評估審查。（歐新社）

    2025/07/01 13:50

    〔記者林志怡／台北報導〕「菸害防制法」修正迄今，有多家加熱菸業者向衛福部國民健康署送出健康風險評估申請，外傳其中2款有可能通過審查並上市販售，民團呼籲政府謹守3底線，切勿讓加熱菸使用具有誤導性的名稱通過審查，但對此國健署僅表示，程序依法辦理，有階段性結果會再對外說明。

    台灣拒菸聯盟指出，外傳有2款加熱菸可能通過審查並上市販售，但從2023年「菸害防制法」修正迄今不過2年多，美國加熱菸審查就歷時4年多，台灣政府不應配合菸商的壓力，讓審查開快車，至少必須遵守「加味的加熱菸不能過審上市」、「不得以違法名稱通過審查」、「菸商不得以通過健康風險評估進行任何形式的宣傳」等3項底線。

    台灣全國媽媽護家護兒聯盟副祕書長唐仙美指出，世界衛生組織（WHO）的報告提到，口味是年輕人開始使用菸品和尼古丁產品的主因，各國政府應立即禁止加味菸品，政府單位應立即公告禁止所有加味菸品，並千萬不可讓任何加味的加熱菸通過審查。

    台灣共善促進協會秘書長張文昌則提到，「IQ*S」系列加熱菸品的英文原文名稱有刻意誤導「可以藉以戒除紙菸」之虞，目前也有410篇學術論文提出相關警告，據瞭解此一系列加熱菸也在菸商提出上市審查申請名單中，呼籲政府在業者沒有更改英文名稱之前，不應同意其上市，同時也建議菸商可採用中文諧音「愛哭死」申請上市。

    國健署菸害防制組組長羅素英表示，目前計有7家業者提出指定菸品健康風險評估申請，其中6家進入審查，其中部分還在補件中，相關程序均依法、依程序辦理，審查進度會每個月公告2次，有階段性的結果，都會周知各界。

    至於民團質疑，部分指定菸品的品牌名稱本身就有誤導民眾的疑慮，羅素英表示，「菸害防制法」規範，菸品、指定菸品必要的組合元件，不能有相關的促銷或廣告，且菸品的品牌名稱、容器不能有誤導性文字，而健康風險評估也依據審查辦法進行，有階段性結果會再對外說明。

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