滿分段考卷拿出來 雲林「林內教芋部」免費換剉冰

林內教芋部即日起常態性開放「滿分段考卷換剉冰」，鼓勵孩子讀書外，更能清涼消暑。（記者李文德攝）

2025/06/30 17:04

〔記者李文德／雲林報導〕滿分段考卷拿出來！位於雲林縣林內鄉的「林內教芋部」，為了獎勵學子辛勞，去年首次發起的滿分考卷可免費換剉冰，頗受好評。負責人林建安表示，即日起「常態性開放」，除了段考卷外，就連高中生學測單科滿級分也能兌換。

「林內教芋部」是8年前由當時農委會水保局輔導成立、專責推動林內芋頭產業的食農教育基地，帶領民眾走入田裡，從種植、採收到製作芋頭美食，全方面認識芋頭，也推廣農村體驗旅遊。

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有「教芋部長」之稱的負責人林建安表示，為了鼓勵學生努力讀書，去年首次推出是期末月考、段考單科成績100分，就可憑考卷現場兌換一碗剉冰，限時的5天活動，已兌換逾百碗受到廣大好評。

林建安表示，去年活動結束後依舊有高詢問度，因此今年起更改常態性開放，凡是學生持段考、月考滿分考卷，就能兌換一碗冰，內容物包含綠豆、紅豆、芋圓、芋頭等，就連高中生參加學測等大考，持滿級分證明也能換。目前已有來自台中、桃園的學生兌換過，好評不斷。

「一碗剉冰成本不算什麼」林建安說，獎勵學生讀書外，希望讓更多人能夠來到林內鄉，了解當地林內芋頭的故事，民眾遠從外地到林內的油錢勝過一碗剉冰費用，真的沒什麼，歡迎來領取清涼清暑的剉冰。

林內教芋部即日起常態性開放「滿分段考卷換剉冰」，鼓勵孩子讀書外，更能清涼消暑。（記者李文德攝）

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