為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    滿分段考卷拿出來 雲林「林內教芋部」免費換剉冰

    林內教芋部即日起常態性開放「滿分段考卷換剉冰」，鼓勵孩子讀書外，更能清涼消暑。（記者李文德攝）

    林內教芋部即日起常態性開放「滿分段考卷換剉冰」，鼓勵孩子讀書外，更能清涼消暑。（記者李文德攝）

    2025/06/30 17:04

    〔記者李文德／雲林報導〕滿分段考卷拿出來！位於雲林縣林內鄉的「林內教芋部」，為了獎勵學子辛勞，去年首次發起的滿分考卷可免費換剉冰，頗受好評。負責人林建安表示，即日起「常態性開放」，除了段考卷外，就連高中生學測單科滿級分也能兌換。

    「林內教芋部」是8年前由當時農委會水保局輔導成立、專責推動林內芋頭產業的食農教育基地，帶領民眾走入田裡，從種植、採收到製作芋頭美食，全方面認識芋頭，也推廣農村體驗旅遊。

    有「教芋部長」之稱的負責人林建安表示，為了鼓勵學生努力讀書，去年首次推出是期末月考、段考單科成績100分，就可憑考卷現場兌換一碗剉冰，限時的5天活動，已兌換逾百碗受到廣大好評。

    林建安表示，去年活動結束後依舊有高詢問度，因此今年起更改常態性開放，凡是學生持段考、月考滿分考卷，就能兌換一碗冰，內容物包含綠豆、紅豆、芋圓、芋頭等，就連高中生參加學測等大考，持滿級分證明也能換。目前已有來自台中、桃園的學生兌換過，好評不斷。

    「一碗剉冰成本不算什麼」林建安說，獎勵學生讀書外，希望讓更多人能夠來到林內鄉，了解當地林內芋頭的故事，民眾遠從外地到林內的油錢勝過一碗剉冰費用，真的沒什麼，歡迎來領取清涼清暑的剉冰。

    林內教芋部即日起常態性開放「滿分段考卷換剉冰」，鼓勵孩子讀書外，更能清涼消暑。（記者李文德攝）

    林內教芋部即日起常態性開放「滿分段考卷換剉冰」，鼓勵孩子讀書外，更能清涼消暑。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播