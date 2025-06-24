新北三芝溪流復建工程完工 2公里護岸強化結構與生態性

新北市三芝區錫板溪護岸修復工程。（新北市水利局提供）

2025/06/24 11:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市北海岸去年10月連續受到山陀兒與康芮颱風重創，三芝區多條河川護岸嚴重受損，水利局啟動包含錫板溪、八連溪、大坑溪及埔坪溪等總共66處災點的復建工程，同時開立5個工作面積極搶修，在施工團隊不分假日全力投入下，最終歷經7個月，趕在今年汛期前於5月底全數完工，總經費逾1.1億元，修復護岸長度2點多公里，提升三芝區的防洪強度。

水利局長宋德仁表示，66處災點修復包含，錫板溪28處災點，砌石護岸總長約1公里，有355公尺基腳掏空補強；八連溪34處災點，砌石護岸總長約1.1公里，路面修復4265平方公尺及修復67公尺固床工；大坑溪與埔坪溪4處災點，修復護岸22.5公尺，補強掏空段14.5公尺，有效穩固河岸結構，為強化護岸耐久性與穩定度，工程採漿砌塊石工法取代傳統乾砌方式，並依地勢調整設計，確保排洪效率與結構安全。

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宋德仁說明，在八連溪固床工設計中，更融入生態工法概念，不僅能保留溪流自然河貌紋理，也強化底床穩定性，同時還考量生態水流需求的水流量，提供溪魚、蝦蟹類等原生生物穩定的棲息與洄游空間，維持溪流生態系運作，真正做到防洪安全與水域環境永續雙重兼顧。

水利局表示，此次三芝區災後復建，不僅採用高耐久性的漿砌工法強化護岸結構，也結合現地材料利用、生態導向設計與河道通洪優化策略，打造更安全的居住環境。

新北市三芝區八連溪固床完工。（新北市水利局提供）

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