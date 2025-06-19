為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投松柏嶺受天宮「鏡頭君」即時影像直播 信眾可截圖留下紀念照

    南投縣受天宮廟埕設置「鏡頭君」，民眾可站在鏡頭前錄影再截圖留下紀念照。（圖取自受天宮官方臉書）

    南投縣受天宮廟埕設置「鏡頭君」，民眾可站在鏡頭前錄影再截圖留下紀念照。（圖取自受天宮官方臉書）

    2025/06/19 10:14

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉松柏嶺受天宮，廟埕最近設置1支「鏡頭君」，透過YouTube24小時即時影像直播傳送到全世界，陪伴海內外信眾線上朝聖，並供信眾或遊客站在鏡頭前say hello，再截圖留下參拜紀念照，讓信眾們感到相當有趣，預料將成為打卡熱點。

    今年5月6日，苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，創下200年來首次踏入南投縣的歷史紀錄，並駐駕名間鄉松柏嶺奉祀玄天上帝總壇的受天宮，「帝后相會」成為熱門話題，幾十萬媽祖香燈腳湧入，也讓原本即香火鼎盛的受天宮，更加受到信眾關注。

    由於從受天宮「分靈」到全國各地的廟宇逾5000座，每年回受天宮進香的進香團絡繹不絕，為呈現進香期的臨場感及陣頭活動的震撼力，讓海內外信眾能透過線上朝聖，也提供在地即時氣候影像參考，最近廟方即在廟埕尾端設置1支「鏡頭君」，透過YouTube進行24小時即時影像直播。

    「鏡頭君」設置後，不少信眾及遊客參拜完玄天上帝後都會走到鏡頭前揮揮手say hello，或擺Pose錄下影像，再從YouTube截圖留下參拜紀念照，信眾們都感到相當有趣，廟方說有興趣民眾可透過YouTube搜尋「松柏嶺受天宮 即時影像」，即能看到現場即時直播影像。

    廟方也強調，惟因近來北部發生外國人未經同意就直播小學生的事件，為了尊重隱私，廟方也在鏡頭旁設立告示，提醒有隱私顧慮的信徒與遊客能避開直播鏡頭。

    苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年5月駐駕受天宮，大批信眾湧入盛況。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年5月駐駕受天宮，大批信眾湧入盛況。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    南投縣名間鄉松柏嶺受天宮是國內奉祀玄天上帝總壇，「分靈」到全國各地的廟宇逾5000座。（記者張協昇攝）

    南投縣名間鄉松柏嶺受天宮是國內奉祀玄天上帝總壇，「分靈」到全國各地的廟宇逾5000座。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播