南投松柏嶺受天宮「鏡頭君」即時影像直播 信眾可截圖留下紀念照

南投縣受天宮廟埕設置「鏡頭君」，民眾可站在鏡頭前錄影再截圖留下紀念照。（圖取自受天宮官方臉書）

2025/06/19 10:14

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉松柏嶺受天宮，廟埕最近設置1支「鏡頭君」，透過YouTube24小時即時影像直播傳送到全世界，陪伴海內外信眾線上朝聖，並供信眾或遊客站在鏡頭前say hello，再截圖留下參拜紀念照，讓信眾們感到相當有趣，預料將成為打卡熱點。

今年5月6日，苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，創下200年來首次踏入南投縣的歷史紀錄，並駐駕名間鄉松柏嶺奉祀玄天上帝總壇的受天宮，「帝后相會」成為熱門話題，幾十萬媽祖香燈腳湧入，也讓原本即香火鼎盛的受天宮，更加受到信眾關注。

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由於從受天宮「分靈」到全國各地的廟宇逾5000座，每年回受天宮進香的進香團絡繹不絕，為呈現進香期的臨場感及陣頭活動的震撼力，讓海內外信眾能透過線上朝聖，也提供在地即時氣候影像參考，最近廟方即在廟埕尾端設置1支「鏡頭君」，透過YouTube進行24小時即時影像直播。

「鏡頭君」設置後，不少信眾及遊客參拜完玄天上帝後都會走到鏡頭前揮揮手say hello，或擺Pose錄下影像，再從YouTube截圖留下參拜紀念照，信眾們都感到相當有趣，廟方說有興趣民眾可透過YouTube搜尋「松柏嶺受天宮 即時影像」，即能看到現場即時直播影像。

廟方也強調，惟因近來北部發生外國人未經同意就直播小學生的事件，為了尊重隱私，廟方也在鏡頭旁設立告示，提醒有隱私顧慮的信徒與遊客能避開直播鏡頭。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年5月駐駕受天宮，大批信眾湧入盛況。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

南投縣名間鄉松柏嶺受天宮是國內奉祀玄天上帝總壇，「分靈」到全國各地的廟宇逾5000座。（記者張協昇攝）

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