雲林石牛溪治理最後一哩路 斗南善功橋改建動工明年9月完工

中央補助1.1億元、雲林縣府自籌4000多萬元，總計1.5億元經費，斗南善功橋改建工程開工動土。（記者黃淑莉攝）

2025/06/17 13:57

〔記者黃淑莉／雲林報導〕跨越雲林石牛溪的斗南善功橋改建工程今（17）日動土，預計明（2026）年9月前完工。雲林縣長張麗善指出，善功橋因橋梁過低不符治理計畫，成為石牛溪防洪缺口，完工後可改善地方淹水問題。

石牛溪、大湖口溪是雲林重要河川，水利署分別斥資近12億元、24.3億元整治，治理工程在2023年底完工。善功橋跨越石牛溪，是斗南、斗六往來橋梁之一，現通行的橋梁1992年由嘉邑行善團建置，但梁底工程不符治理計畫，落墩數太多，阻礙通水斷面，且橋面比治理後石牛溪堤頂低約2公尺，遇大雨溪水暴漲成防汛缺口，造成斗南將軍、烏瓦磘附近飽受水患之苦。

請繼續往下閱讀...

張麗善指出，善功橋因梁底過低、落墩數過多，影響通洪量能，汛期遇大雨、颱風警報，縣府必須採取預防性封閉，並以大型防汛用砂包擋住橋兩側出入口，以免溪水倒灌，為提升防洪量能，縣府向中央爭取改建經費，水利署核定1.5億元經費，中央補助1.1億元，縣府自籌4000多萬元。

水利署第五河川分署祕書孔祥嘉指出，善功橋比石牛溪治理新堤防低2公尺，橋齡已有30多年，超過25年的保護標準，成為地方防汛缺口，因此在周邊擺放大型太空包應急，縣府2023年爭取改建，由於附近人口密集，水利署全力配合並補助1.1億元，善功橋改建是石牛溪治理最後一哩路，完工後可以降低許多防洪風險，但因施工期跨越今年、明年2個防汛期，要請縣府多費心注意安全。

汪令堯指出，新建善功橋為單跨造型鋼拱橋，沒有橋墩，主橋80公尺長，兩側引道分別為121公尺及79公尺，橋寬8公尺，橋高比舊橋提高3.1公尺。原計畫要做便橋讓民眾通行後再動工，但工期要增加半年，決定施工期間道路封閉，請民眾提早改道，東側、西側替代道路約增加5分鐘車程。

今天開工動土典禮由張麗善、孔祥嘉、斗南鎮長沈暉勛、立委張嘉郡及縣議員蔡東富、顏忠義、賴明源、簡慈坊等人執鏟。

斗南善功橋新橋3D模擬圖。（雲林縣府提供）

跨越石牛溪的斗南善功橋橋面比堤防頂低約2公尺，影響通洪，成為石牛溪防洪缺口，水利署核准1.5億元改建。（記者黃淑莉攝）

斗南善功橋改建工程期間道路封閉，縣府提醒用路人改道。（雲林縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法