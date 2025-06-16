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    為地方生態注入活力 錦鯉達人放養數千尾冠軍魚苗

    為林內紫蝶生態地景園區生態池注入活力，錦鯉達人張堂恩提供數千尾冠軍錦鯉魚苗放養。（記者黃淑莉攝）

    為林內紫蝶生態地景園區生態池注入活力，錦鯉達人張堂恩提供數千尾冠軍錦鯉魚苗放養。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/16 16:45

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕「哇，小魚游好快！」雲林錦鯉達人張堂恩提供數千尾冠軍鯉錦魚苗，（16）日放養在林內紫蝶生態地景園區的生態池，穿著雨衣在雨中放養魚苗的幼兒園小朋友開心歡呼，也祝福小魚能在池中平安長大，童年童語讓現場更熱鬧。

    林內紫蝶生態地景園區原為寶隆紙廠，位在台3線旁，紙廠停業後閒置多年後，雲林縣府邀請藝術家團隊進駐，以紙加上林內特殊生態物種紫斑蝶、台灣獼猴、八色景等生態做地景藝術創作，搭配園區舊有建物，成為地方遊憩及打卡景點之一。

    張堂恩在與前縣議員邱世文閒聊時，得知園區內有生態池，為豐富生態池他提供錦鯉魚苗放養，張堂恩說，今天放養是獲得去年全國錦鯉比賽紅白品系迷你種冠軍魚苗，共計有數千尾，最大可以長到約5、60公分長。

    邱世文說，紫蝶生態地景園區現已是林內重要休憩觀光景點之一，感謝張堂恩提供冠軍錦鯉讓生態池更有活力及生機，提供更好的生態環境吸引更多人來林內。

    邱世文指出，60多歲張堂恩原本在北部一所高中任職，10年前因雙親年紀大提早退休，回到雲林莿桐老家專心養錦鯉，意外發現濁水溪溪水有豐富礦物質及養份，很適合錦鯉生長，改引用濁水溪水淨化處理後養魚，成功養出冠軍錦鯉。

    幼兒園小朋友穿著雨衣在雨中放養冠軍錦鯉魚苗。（記者黃淑莉攝）

    幼兒園小朋友穿著雨衣在雨中放養冠軍錦鯉魚苗。（記者黃淑莉攝）

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