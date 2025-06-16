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    苗縣公館鄉農會首度攜手知名大賣場推出梅干菜料理包

    公館鄉農會與全國最大連鎖賣場合作推出「梅干扣肉」與「梅干菜燜豆腐」即時料理，讓消 費者品嘗到客庄好味道。（記者張勳騰攝）

    公館鄉農會與全國最大連鎖賣場合作推出「梅干扣肉」與「梅干菜燜豆腐」即時料理，讓消 費者品嘗到客庄好味道。（記者張勳騰攝）

    2025/06/16 14:16

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉不僅是全台唯一紅棗產地，由芥菜延伸的加工品「梅干菜」更是名聞遐邇。公館鄉農會與全國最大連鎖賣場合作推出「梅干扣肉」與「梅干菜燜豆腐」即時料理包，今（16）日在苗縣府舉辦通路媒合成果發表記者會，讓消費者不用自己料理，就可品嘗到道地客庄好味道。

    公館鄉農會總幹事林幼詩表示，梅干菜作為公館鄉最具代表性的客家特產，擁有超過百年歷史，從早期為了延長食物保存的智慧累積，到今日成為深受大眾喜愛的風味食材，這次農會提供梅干菜原料，並與全國最大連鎖賣場合作推出「梅干扣肉」與「梅干菜燜豆腐」即時料理，透過該賣場遍及全台的千家門市，將美味直送到家，實現傳統食材的創新轉型與全國鋪貨的嶄新里程碑。也期待梅干菜不只是地方特產，更是文化的延伸；未來，將推動更多優質產品走入市場，讓苗栗的土地滋味走得更遠、傳得更廣。

    縣長鍾東錦與立委邱鎮軍、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊、農糧署北區分署長林傳奇、公館鄉農會理事長徐集明等人品嘗這兩道料理，大讚好吃。

    鍾東錦指出，此次媒合成果不僅向大眾展現了苗栗縣農產的品質及實力，各鄉鎮市要發展，鄉鎮市公所與代表會、農會一定要攜手合作，縣府將積極協助農友各方資源，持續推動苗栗農村產業轉型，提升農產附加價值，增加農民經濟收入。

    縣長鍾東錦（右6）與立委邱鎮軍（右5）、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊（右2）、公館鄉農等人品嘗梅干扣肉料理，大讚好吃。（記者張勳騰攝）

    縣長鍾東錦（右6）與立委邱鎮軍（右5）、農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊（右2）、公館鄉農等人品嘗梅干扣肉料理，大讚好吃。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣公館鄉農會首度攜手知名大賣場推出梅干菜即時料理包，舉辦通路媒合成果發表記者會，邀民眾品嘗道地客庄好味道。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣公館鄉農會首度攜手知名大賣場推出梅干菜即時料理包，舉辦通路媒合成果發表記者會，邀民眾品嘗道地客庄好味道。（記者張勳騰攝）

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