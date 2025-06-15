16縣市高溫特報！明起恐炸午後雷陣雨 未來10天颱風機率曝

今天熱如炎夏，全台最高氣溫挑戰38度。（資料照）

2025/06/15 10:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（15）日針對16縣市發布高溫資訊，台東縣有焚風機率。氣象專家吳德榮指出，今日熱如炎夏須慎防高溫，全台最高溫將挑戰38度；明後2天午後恐有局部陣雨或雷雨，不過未來10天無「梅雨鋒面」南下跡象，也無其他「熱帶擾動」發展。

中央氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今日白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為「黃色燈號」。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定、熱如炎夏，全台最高氣溫挑戰38度，應注意防曬、防中暑。各地區氣溫為：北部23至37度、中部23至37度、南部24至38度、東部23至38度。

吳德榮表示，明（16）日、週二（17日）各地晴時多雲，水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，防較大雨勢。週三至下週二（18至24日）各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮提到，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，原颱風「蝴蝶」進入中國、已減弱為「熱帶低壓」，繼續向東北前進且持續減弱中。而最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象，亦無其他「熱帶擾動」發展。

16縣市發布高溫資訊，請注意防曬避免中暑。（圖擷取自中央氣象署）

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