強！連6月人口數居南投縣之冠 草屯鎮2招拚升格為市

草屯鎮長簡賜勝（藍色襯衫者）希望鼓勵年輕人在草屯定居並養兒育女，擬推0-5歲生日禮金補助。（草屯鎮公所提供）

2025/06/13 20:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮一連6個月人口數超越南投市，躍升為全縣人口之冠，上月草屯鎮人口數已比南投市多了372人，草屯鎮長簡賜勝表示，草屯鎮拚升格多年，將規劃都市計畫第3次通盤檢討，擴大工業用地設廠，增加就業機會；另也打算在生育補助外，再推0-5歲幼兒生日禮金發放，鼓勵年輕人定居和生育。

南投縣人口逐月降低，上月人口數為47萬369人，比4月的47萬804人，減少了435人，而全縣13鄉鎮市5月份人口，也僅草屯鎮比上月增加，其他12鄉鎮市則都呈現人口下滑現象，草屯鎮人口數則持續超越南投市，人口為縣內各鄉鎮市之冠。

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依南投縣府人口統計，草屯從去年12月起，人口數就開始超過南投市，已一連6個月人口數為全縣各鄉鎮市之冠。以5月份為例，草屯鎮為9萬7309人，比南投市的9萬6937人多了372人。

草屯鎮長簡賜勝表示，草屯鎮往來台中、彰化交通方便，近兩年大批建案，為草屯鎮帶來新人口，草屯鎮多年來一直希望升格為市，但這可能要靠增加就業機會，才能達到目標。

草屯鎮原有劃定工業用地，但面積或區域都有檢討的必要，因此公所擬規劃第三次通盤檢討，找出較大的工業用地，或變更事業目的，吸引科技等廠商來設廠，才有年輕人返鄉或搬遷到草屯就業和生活。

簡賜勝也說，南投縣人口負成長，生育率也低，草屯鎮鼓勵年輕夫妻來此成家立業、生兒育女，除原有的生育補助外，也打算推出0到5歲幼兒生日禮金的福利，即家有幼兒的鎮民，0到5歲生日給予萬元以上的生日禮金，幫年輕父母一點忙。

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