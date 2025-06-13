讀了12年終於畢業離校 小睿成南投特教最特別的畢業生

小睿（左）是南投特教學校在校讀了最久的畢業生，與校長王志全（右）開心合照。（南投特教學校提供）

2025/06/13 15:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立南投特教學校今天舉行畢業典禮，32名畢業生中，最特別的是高中部的小睿，他堪稱是該校讀了最久的學生，從102學年度創校時就入校，讀了12年，終於在今天畢業離校，而在高中階段表現大躍進的他，還獲得家長會長獎，讓一手帶大他的阿嬤流下欣喜感動的眼淚。

國立南投特教學校是全台最晚成立的特教學校，102學年度開始招收第一屆學生，因有國小、國中和高中3種學制，因此畢業典禮各有國小、國中和高中畢業生，他們今天都盛裝參加，且戴上師長和學弟妹幫忙編的花冠進場，場面溫馨歡樂。

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該校指出，今年最特別的畢業生是高中部的小睿，因為他從創校就進入就讀，經國小、國中到高中，一連讀了12年，終於在今天要畢業離校，辛苦扶養他的阿嬤特別來參加畢業典禮，感謝師長們長時間的教導，讓他有極明顯的進步。

校方表示，小睿是中重度自閉症的孩子，國小和國中階段情緒和表現起伏較大，但經長時間的訓練後，不只每天可自己搭校車上下學，且游泳項目展現自信，曾代表參加縣運，讓他至今津津樂道。高中階段愈來愈進步的他，校方今天頒給他家長會長獎，阿嬤看到愛孫上台領獎感動不已。

小睿（打領結者）戴上花冠進場。（南投特教學校提供）

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