為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楠梓高中罕疾學生「飆風少年」上高醫大 林子平盼回饋社會

    楠梓高中罕疾學生「飆風少年」上高醫大，罹患脊髓性肌肉萎縮症，林子平盼能回饋社會。（楠梓高中提供）

    楠梓高中罕疾學生「飆風少年」上高醫大，罹患脊髓性肌肉萎縮症，林子平盼能回饋社會。（楠梓高中提供）

    2025/06/13 16:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市楠梓高中畢業生林子平自幼罹患罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA），在校以電動輪椅代步，同學叫他「飆風少年」，今年他參加身心障礙升學大專校院甄試，錄取高雄醫學大學醫學社會學及社會工作學系，他希望受助社會，以後能當名社工，回饋社會。

    林子平雖無法如同一般人自在地奔跑、跳躍，但他始終以正向態度面對生活，對家人心懷感激，求學歷程中曾遭遇異樣眼光與不公平對待，他總以笑容回應每一個挑戰，展現堅毅與溫柔的力量。

    他在學校期間，曾獲高市生命教育校園3Q達人，並於畢業典禮中獲選為班級模範生，他樂觀、開朗、有禮貌、人緣好，面對身體的不便與高中階段繁重的課業壓力，他始終一步一腳印、堅持不懈，不僅積極參與各項學習活動，學業成績也穩居班級前段，成為同學們的楷模。

    得知子平如願上榜高醫大，同學、老師與家人都為他感到高興，他也希望以自己走出身體不便的故事，鼓勵更多與他同樣的「飆風少年」永不放棄，更希望未來能將自己所學、所感，幫助與回饋社會，促進社會對身心障礙者的正向理解與包容。

    校長郝靜宜說，林子平克服困難甄試上自己喜歡的大學，其實對他相當不易；他的成長歷程，深刻體現融合教育與正向支持的重要性，學校致力於營造友善、安全且無障礙的學習環境，陪伴每一位學生看見自己的價值，走出屬於自己的光亮道路，希望激勵更多同學勇往直前、不畏挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播