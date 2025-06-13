氣到發抖！抗癌少婦賣彩色水餃 家長放任小孩亂摸招財金雞

小朋友見到櫃台供奉招財金雞前有米與水，先用手去沾水，再倒入米杯攪一攪。（許芷瑜提供）

2025/06/13 09:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誇張！彰化縣和美鎮34歲抗癌少婦許芷瑜，用彩色水餃創業對抗病魔，去年底從網購走向開店，昨天（12日）卻碰到有家長帶著小孩來外帶，家長忙著滑手機，放任小朋友亂摸從紫南宮請回來的招財金雞的雞頭，還把供品的水倒進白米裡，把讓她氣炸了！

許芷瑜表示，這位家長昨天傍晚4點多來外帶，當時她外出，丈夫忙著煮水餃，帶著小孩的家長就在店裡等候，等到丈夫煮好水餃出來時，這位家長才跟丈夫提醒招財金雞前所供奉的白米有水，要換一換，隨即就離去。

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等到許芷瑜回到店裡，才發現大事不妙了，因為店裡櫃台處她有擺上從竹山紫南宮請回來的招財金雞，金雞前方供奉一杯水與一杯米，旁邊還有開店友人所送的水晶發財樹，以及祈求發大財的「爆單」吉祥相框，全都亂成一團，她調監視器一看，才驚覺小朋友把櫃台所供奉的金雞與招財祈福物，全都當成玩具在玩。

許芷瑜指出，從監視器畫面發現，小朋友大約玩了10分鐘，先是把「爆單」相框拿起來把玩，再摸摸水晶發財樹，看到發財金雞供奉的透明框有個小洞，就伸手進去亂摸雞頭，再把前面所供奉的的水，倒入米杯當中，再攪一攪，家長曾經一度制止，去拉小孩的手，但隨即就滑手機，放任小孩繼續去玩招財金雞，移動水晶發財樹。

許芷瑜強調，這位家長已經來買過2、3次水餃，對於這次離譜行為，她決定公開監視器畫面，她並非要開戰，而是她能夠理解小朋友年紀小有好奇心，但家長應該要制止才對，這樣的行為令人失望，因為這對店家來說，這是供奉保佑平安招財的神明與信仰，應該要予以尊重，信仰不是遊戲而是需要尊重。

許芷瑜6年前覺得胸部有股抽痛，洗澡時檢查摸到有硬塊，就醫被宣告是乳癌3期，腫瘤已6、7公分大，建議右側全部切除，抗癌期間歷經手術、數次復發與化療，傳承婆婆手藝以彩色水餃創業，如今抗癌有成，為了一雙才念小2、小4的兒女決定開店營業，堅強迎向陽光。

小朋友見到櫃台供奉的招財金雞，伸手從透明框的小孔去摸雞頭。（許芷瑜提供）

小朋友與家長在等彩色水餃外帶時，拿起「爆單」祈福相框在玩。（許芷瑜提供）

小朋友見到櫃台供奉的招財金雞，伸手從透明框的小孔去摸雞頭。（許芷瑜提供）

抗癌少婦賣彩色水餃，原本網路開賣，去年底正式開店，櫃台擺放請來的招財金雞，以及水晶發財數與爆單招財框。（許芷瑜提供）

抗癌少婦許芷瑜一面對抗病魔，一面賣彩色水餃，曾經一度剃髮接受治療。（資料照）

許芷瑜走過辛苦的抗癌路，如今抗癌有成，開心又能漂亮打扮。（許芷瑜提供）

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