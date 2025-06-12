熟齡創業不是夢！弘道基金會推不老攤主 律師娘重現媽媽古早味肉圓店

律師娘變成肉圓攤主，瑞雲姐加入不老攤主傳承媽媽古早美味。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/12 20:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕弘道老人福利基金會於台中歷史建築宮原武熊宅邸成立「不老夢想125號」，除了不老料理人，週末假日舉辦「夢市集」，推動「不老攤主」計畫，鼓勵中高齡擺攤創業，有律師娘讓媽媽古早味肉圓店重新開張、巧手師傅靠按摩找回自信、守住電繡學號工作數10年，重新用藍染作品交朋友，驚豔眾人。

弘道基金會發現許多中高齡者因退休或孩子外出求學就業後，時間變多，卻不知如何規劃，不乏擁有拿手料理或好手藝而想創業者，但擔心體力、風險而卻步，第二年幫助50歲以上熟齡族重現技能，勇敢跨出擺攤創業第一步，招募18位50歲到72歲的中高齡者報名參與，藉由產品定價、市集陳列、顧客互動等3個月的培訓課程後，讓不老攤主開啟擺攤創業新人生，第一屆攤主先分享經驗。

請繼續往下閱讀...

律師娘、56歲瑞雲姐看到媽媽一手創立的古早味肉圓店因年邁歇業，遺憾拿手小吃失傳，挺身而出在台中重新開業，以媽媽名字取「廟籩肉圓-雲平號」，擺出媽媽早年路邊攤照片，瑞雲姐說，「只希望媽媽能放心，知道她的手藝還有人願意延續」，也研發出兩款創新口味的素圓，白豆干及杏鮑菇，淋上自製辣醬，素圓的反應更好。

60歲的明月姐在美容業工作超過20年，擅長精油按摩，是熟客口中的「巧手師傅」，但幾年前出車禍，加上長期照顧家人，逐漸與外界脫節，報名參加課程，「明月肩頸按摩」重新開張。

72歲的家華姐從事電繡學號工作數十年，退休後將事業交棒給兒子，開始圓夢學習年輕時就很喜歡的藍染，3個月課程學到如何整理攤位視覺、運用陳列技巧，在國美館首次市集擺攤銷售就破3000元。

７2歲家華姐學到陳列技巧，用藍染作品展開市集擺攤精彩生活。（記者蔡淑媛攝）

60歲不老攤主明月姐，學到溝通技巧用精油按摩重生找回自信。（記者蔡淑媛攝）

弘道鼓勵有一技之長熟齡族報名不老攤主培訓，也歡迎民眾周末來不老夢想125號逛夢市集。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法