西螺果菜市場停車全面收費引攤商反彈 市場：使用者付費

西螺果菜市場規劃明年起停車場全面收費，改善場內停車位遭長期占用及停車亂象。（記者黃淑莉攝）

2025/06/12 15:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺果菜市場現正辦理市場道路及環境設施、設備改善工程，規劃完工後明年起場內停車場要全面收費，消息傳出引起市場運銷商反彈，認為已付攤位租金，停車收費不合理。西螺果菜市場表示，市場停車格遭人長期占用，使用者付費，同時改善市場停車亂象。

西螺果菜市場是全國最大產地市場，平均每天交易量近千公噸，場內攤位有800多格，運銷商有數百人，每天進出各式車輛上千輛次，場內除平地劃有停車格，市場2樓也做停車場使用。

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西螺果菜市場上月底發文給各運銷商，指停車場將收費，提供運銷商停車優惠，要各棟運銷商在本月20日前完成車籍資料登記，卻引起運銷商反彈，攤商說，攤位有繳費用，還要收停車費不合理，且每個攤商都有好多輛車，一整天都停在停車場，每個月要增加好幾千元支出。另有攤商表示，贊成使用者付費，但市場有攤商、菜販，收費標準是否一樣，在沒有配套措施前不應冒然收費。

西螺果菜市場指出，國內多處具有規模的市場都有收停車費，西螺果菜市場現行針對進市場買菜菜販也有收費，單次50元，若買月票打7折，但因停車位遭廢棄車、閒置車長期占用，造成市場內停車一位難求及停車亂象，甚至有菜販抱怨付錢找不到車位停。

西螺果菜市場說，有鑑於此透過這次市場道路及停車場設施、設備改工程，重新檢討場內停車問題，透過使用者付費方便整頓市場停車亂象及長期占用問題。

對於市場承銷商提供每年3萬元停車優惠，即每月優惠2500元，但每格限1輛車登記。另目前規劃收費標準，小型車1小時收費20元、大型車30元，前半小時免費，且每日最高額收費以10小時為上限，在明年開始收費前會再徵詢各方意見及做好相關配套。

西螺果菜市場停車場將全面收費，改善場內停車位遭長期占用及停車亂象。（記者黃淑莉攝）

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