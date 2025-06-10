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    新北市6/15起魩鱙禁漁期 違者最高罰15萬

    淡水區為新北市魩鱙漁業主要產地。（漁業處提供）

    淡水區為新北市魩鱙漁業主要產地。（漁業處提供）

    2025/06/10 13:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市漁業及漁港事業管理處宣布，自6月15日起至9月14日實施魩鱙（吻仔魚）禁漁期，並呼籲從事魩鱙漁業的漁民與業者配合禁令，期間不得進行捕撈作業，違者將依《漁業法》第65條規定，處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

    漁業處說明，魩鱙是台灣沿近海重要的經濟漁獲之一，尤其在淡水區海域為主要產地。魩鱙並非坊間所傳的「數百種魚的幼魚」，而是刺公鯷、異葉公鯷與日本鯷3種魚類的幼魚。每年6至9月為多數海洋魚類的繁殖季節，若此時繼續捕撈魩鱙，將可能誤捕其他魚種的仔稚魚，造成生態失衡。

    因此，漁業處表示，市府自每年6月15日至9月14日定期實施禁漁措施，除限制捕撈期間外，並同步管制漁船數量、總捕撈量、漁具種類與作業區域。一旦達到中央訂定魩鱙捕撈量上限，將立即全面禁止採捕行為。

    除了生態保育，漁業處指出，市府提供魩鱙漁業權收購措施，輔導有意轉型的漁民轉營其它漁業或多元發展，降低對魩鱙漁獲的依賴。透過禁漁與管制政策的落實，將有效保護魩鱙資源並促進整體漁業永續發展，呼籲所有漁民朋友共同遵守規範，攜手守護海洋資源。

    捕撈魩鱙為我國重要產業。（漁業處提供）

    捕撈魩鱙為我國重要產業。（漁業處提供）

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