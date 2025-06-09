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    梅雨助攻、產量趨穩 關廟農會啟動綠竹筍收購加工

    綠竹筍產量趨穩，關廟區農會啟動加工。（記者吳俊鋒攝）

    綠竹筍產量趨穩，關廟區農會啟動加工。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/09 12:23

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟三寶之一的綠竹筍，原本受到乾、冷等氣候因素的影響，採收期延緩，近來在梅雨鋒面的助攻下，開始量產，區農會啟動收購，進行真空包裝的加工作業，協助穩定價格，忙碌不已。

    關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，當地綠竹筍的肉質鮮嫩、爽脆，美味遠近馳名，目前單日到貨已近7000台斤，約為以往同期的6成，產量逐漸回穩。

    黃國斌說，台南的綠竹筍多在端午節前進入量產，但今天開春後，氣溫仍持續偏低，加上沒有明顯降雨，既冷又乾，影響生長，農民一直「割嘸」，收成延遲。

    黃國斌強調，目前產量趨穩，但中、北部的竹筍也陸續上市，擔心相互排擠而衝擊價格，因此全力展開加工，保護農民的收益。

    黃國斌提到，綠竹筍的食用，以涼拌沙拉為主，到貨之後，會先篩選、清洗，再蒸汽殺菁，接著切頭、裝袋、抽真空，製作流程嚴謹，完整保留了鮮、甜的美味。

    完成真空包裝的綠竹筍，還要再高溫殺菌，之後進行冷藏貯存，依照客戶訂單需求，配運至各地，目前農會動員人力，在大洲集貨場內全面趕製。

    黃國斌指出，綠竹筍的栽培、管理相當辛苦，隨著務農人口高齡化，產地逐年縮減，目前關廟的種植面積約為350公頃。

    綠竹筍產量趨穩，關廟區農會展開收購，持續到貨，工作人員忙碌不已。（記者吳俊鋒攝）

    綠竹筍產量趨穩，關廟區農會展開收購，持續到貨，工作人員忙碌不已。（記者吳俊鋒攝）

    綠竹筍產量趨穩，關廟區農會展開收購，到貨後先篩選，並進行清洗。（記者吳俊鋒攝）

    綠竹筍產量趨穩，關廟區農會展開收購，到貨後先篩選，並進行清洗。（記者吳俊鋒攝）

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