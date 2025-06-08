紫南宮環縣自行車挑戰賽 2832人獲發財錢母獎牌

「2025永不放棄・一騎來發財」紫南宮環縣自行車活動，共有2873名騎士挑戰。（南投縣政府提供）

2025/06/08 16:24

〔記者張協昇／南投報導〕「2025永不放棄・一騎來發財」南投紫南宮環縣自行車挑戰活動，2873名騎士今（8日）天清晨從竹山消防署訓練中心第一停車場出發，頂著烈日挑戰99.9公里路程，騎士們揮汗如雨、奮力踩踏前行，也不忘欣賞沿途美麗風光，最後有2832人在7小時內完賽，獲得鑲入紫南宮蛇年發財錢母的特製紀念獎牌，象徵「圓圓滿滿・一騎發財」。

邁入第13屆的紫南宮環縣自行車挑戰活動，今年報名挑戰者年齡最大80歲、最小10歲，除了有來自美國、日本、菲律賓、馬來西亞等國家12位外國選手參與，為響應今年雙北世界壯年運動會推廣帕拉運動（Para）精神，首度邀請南投縣傷殘協進會手搖車騎2名身障車友共襄盛舉，展現運動平權共融核心價值。

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天公作美，南投一早天氣睛朗，清晨6時許，2873名騎士在南投自由車國手盧紹軒、有單車女神之稱的前主播魏華萱、南投縣副縣長王瑞德、竹山鎮長陳東睦等人領騎下出發，騎經名間、南投市、草屯、國姓、埔里、魚池、水里、集集等鄉鎮，再返回竹山消防訓練中心，全程串聯縣內多處特色地景，盼藉此賽事，帶動周邊觀光、旅宿與餐飲產業發展，進一步打造具指標性的運動旅遊品牌活動。

台灣自由車運動協會理事長彭劍勇表示，活動選在鄰近6月3日「世界自行車日」週末舉行，是以實際行動響應聯合國倡議透過運動促進和平與永續發展，並推動全民運動及減碳旅遊。

南投縣政府也指出，為響應體育署「運動i台灣2.0」計畫，鼓勵全民養成規律運動與低碳生活習慣，縣政近幾年年積極推動國際體育賽事與運動觀光結合，舉辦如環台公路大賽南投站、南投百K小鎮漫遊挑戰賽，以及被CNN評選為全球十大最美自行車道的日月潭環湖路線和環法自行車挑戰賽日月潭站等，吸引來自全國及國際的自行車騎士前來騎乘旅遊，帶動地方觀光熱潮，提升運動觀光產業的整體效益，也盼藉此促進綠色交通，落實永續理念，打造南投成為宜居運動城市。

「2025永不放棄・一騎來發財」紫南宮環縣自行車活動，安排手搖車騎身障車友共襄盛舉。（南投縣政府提供）

紫南宮環縣自行車挑戰活動，完賽者可獲得鑲入紫南宮蛇年發財錢母的特製紀念獎牌。（南投縣政府提供）

紫南宮環縣自行車挑戰活動，在南投自由車國手盧紹軒（左1）等人領騎下出發。（南投縣政府提供）

紫南宮環縣自行車挑戰活動，全程99.9公里。（南投縣政府提供）

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