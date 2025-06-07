台北動物園「美代」突倒下無法站立身亡 園方徹夜解剖死因曝

非洲象「美代」昨日治療過程中突坐下後無法再站起。（台北動物園提供）

2025/06/07 14:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北動物園非洲象「美代」昨（6日）晚間離世，園方徹夜進行解剖工作，發現全身淋巴結節多處腫大，肺部有局部多發性出血跟壞死，綜合研判死因為全身性感染。

動物園表示，今年二月起，照養與醫療團隊發現「美代」出現左前肢不正常步態，經診斷後啟動保守性治療，持續投予關節保護藥物及進行行為觀察；不過，6月3日「美代」突出現情緒與行為異常，並顯現出緊張及退縮反應，同時伴隨體溫升高，醫療團隊隨即投予抗生素進行治療。昨日，「美代」出現脫水情形，體溫也偏高，在治療過程突坐下無法再站立，經評估無法恢復正常生理機能，動物園決定進行人道處置；昨晚間「美代」離世。

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園方今說明，徹夜針對「美代」進行解剖，今凌晨2點結束，發現其有全身淋巴結節多處腫大，肺部也有局部多發性出血、壞死情形，初判死因為全身性感染；此外，先前出現狀況的左前肢關節，也有發炎狀況加劇，導致病發後「美代」無法再站起來。

園方說，「美代」今年42歲，對非洲象已不算年輕，目前園內僅剩另一隻非洲象「千惠」，而對於大象這種群居動物，失去同伴多少會有影響，保育員也會持續關注；此外，昨日也有已退休大象保育員，特地前來見「美代」最後一面。

至於未來是否再引進大象，園方表示，照養大象需要場域要很寬大，對於健康維護也要高標準，必須審慎評再評估。

非洲象「美代」6日離世。（台北動物園提供）

非洲象「美代」昨日治療過程中突坐下後無法再站起，工作人員嘗試幫牠站起來。（台北動物園提供）

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