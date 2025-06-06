「彰化市最亂一條街」開鍘了 鄉親點名「鹿港早市」更亂

彰化市三民市場附近的中民街長期遭攤商佔用道路，警方強力取的並開單。（民眾提供）

2025/06/06 13:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網民批為「彰化市最亂一條街」的彰化市中民街，因為鄰近三民市場，攤販長期用攤車、攤架佔用道路，不只汽機車難行，更是行人地獄，彰化警分局今天（6日）會同彰化市清潔隊強力取締，共開出7張罰單。但鹿港人點名「鹿港早市」一帶更亂，連公車都快寸步難行，鹿港警分局強調，近日已取締告發11件。

「做得好！希望不要是3分鐘熱度！」彰化市中民街的店家看到彰化警方與清潔隊聯手取締，只要攤商佔用柏油道路擺放水果蔬菜，全都開單取締，發現有佔用道路的盆栽，或是綁在燈桿的路障式廣告，也立即由清潔隊以回收車運載清除，頓時，中民街恢復難得一見的「清爽」道路空間。

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彰化警分局表示，日前已前來進行勸導，說明只要是柏油路面，無論是否劃設紅線、黃線或是白線，包括機汽車停車格也一樣，就是不能擺攤或是佔用，如未當場改善，就一律開單告發，依照道路交通處罰條例第82條規定，以道路障礙違規來開單，可處1200元到2400元罰款，未來將持續取締違規。

不過，鹿港鄉親見到彰化市中民街進行大整頓，也都點名「鹿港早市」一帶是鹿港市區每日晨間的交通亂源，鄰靠早市的鹿港光復路、海浴路與中山路剛好連成一串，長期攤販與攤車佔用停車格營業，機汽車嚴重違停，加上鄰近就有鹿港高中，交通車與公車必須與違停車輛爭道，每天都有險象環生鏡頭出現，完勝「彰化市中民街」。

鹿港警分局強調，該分局在上個月有會同鹿港清潔隊執行強力取締，共告發違規攤販11件，包括佔用停車格營業的攤車也屬違規行為，依照道路交通管理處罰條例，可處1200元到2400元的罰鍰。

彰化市三民市場附近的中民街長期遭攤商佔用道路，警方強力取的並開單。（民眾提供）

彰化市中民街佔用道路營業已成常態，店家在警方執勤下才移動攤架。（民眾提供）

彰化市中民街的路障式廣告就綁在燈桿上，也由清潔隊移除。（民眾提供）

彰化市中民街用盆栽當路霸，也一併移除。（民眾提供）

鹿港早市一帶攤販長期佔用道路與停車格，已成為鹿港交通亂源。（記者劉曉欣攝）

鹿港早市一帶攤販長期佔用道路與停車格，已成為鹿港交通亂源。（記者劉曉欣攝）

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