台南市攜手大專院校 成立青年策略聯盟

南市籌設南市青年策略聯盟，研考會主委蒙志成（前右3）拜會台南大學。（南市研考會提供）

2025/06/05 23:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為強化青年政策推動與在地發展連結，台南市府與在地14所大專院校籌組「台南市青年策略聯盟」，預計在年底簽署合作備忘錄，未來成為推動城市進步動力，協助青年深耕台南。

大專院校面臨少子化招生困境、退場風險，以及少子化、高齡化與企業轉型等挑戰，地方政府與高教體系需攜手合作，整合教育、產業、政策等資源，建立更完善的青年支持平台。南市青年策略聯盟強調「政策落實與青年參與雙軌並行」，由市府研考會統籌，並設置教育課程、就業創業、運動產業、公共參與、國際交流與政策協力等6個工作小組，由不同專業局處擔任總召，並有校方、產業界共同投入參與。

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教育課程小組聚焦跨校合作與AI、資安等科技課程設計；就業創業小組則推動青創基地與護理專才培育；運動產業小組整合運動、觀光與文化資源，提升運動經濟價值；國際交流小組強化外籍生支持機制與留台誘因；公共參與小組鼓勵青年投入市政討論與USR實踐；政策協力小組則作為施政整合平台，強化產官學連結。

例如目前缺乏護理人力，以及AI設計人才需求、青年創業資源，將可透過這個協作平台，擬定政策與具體行動方案在學校端落實，政府施政也能貼合青年需求。

研考會主委蒙志成表示，青年策略聯盟透過跨局處、跨校整合，目標不僅是解決單一政策問題，更希望建立一個長期穩定的合作平台，該策略聯盟預計今年底正式成立，並簽署合作備忘錄，明年至2028年為深化運作期，每年舉辦聯盟大會，彙整政策建議並追蹤成果。2029年起進入落實回饋階段，建立常態提案機制及青年政策年報制度，擴大青年影響力。

台南市長黃偉哲說，在聯盟成立前，市府也在不同領域，推出友善青年政策，包括青創補助、青農輔導、租屋補助、數位遊牧據點等，持續與中央合作，協助台南在地及南漂深耕台南的青年取得合適資源。

南市籌設南市青年策略聯盟，研考會主委蒙志成（中間左）拜訪嘉南藥理大學。（南市研考會提供）

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