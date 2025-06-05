立體停車場外人行道設機車格惹議 潮州鎮公所：沒觸法

潮州第一立體停車場因臨近火車站及民間早市，鎮公所在法定空地劃上機車停車格。（記者陳彥廷攝）

2025/06/05 23:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州接近火車站及中正市場的第一立體停車場附近路段，鎮公所近來在法定空地劃設機車停車格，有的人擔心停上去會被開單，對此，潮州鎮公所指出，由於附近有市場、火車站，機車停車需求大而劃設，強調「法定空地」可可供行人使用，也可做為機慢車停車之用。

屏東縣政府去年大動作在全縣進行道路標線改善，其中為潮州鎮內主要幹道的中正路，也被畫上綠底人行道，但並未如延平路及新生路劃設足夠的停車彎，部分未開店的居民覺得無法開車出入相當不便，店家則認為停車空間太遠，若是停到立體停車場可能還要收費，雖有人行道但影響上下貨，至今仍有討論聲浪。

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潮州鎮公所近期則把第一立體停車場前連鎖磚空間，劃設機車停車約25格，由於旁邊還有綠底人行道，設置時就曾被誤解是將潮州鎮比照六都，有實體人行道不夠，還要在旁邊畫上綠底人行道。

鎮公所主秘王建元指出，該處因為靠近火車站、中正市場，且商家眾多，機車停車需求高，因此在公所興建時就主動退縮的法定空地，劃設明確的機車停車格，可以行人使用，也可以成為機慢車停車空間雙軌並行，他並強調，公有建築物一定要留法定空地，性質跟一般建築物的騎樓相同，法定空地提供機車停車及行人使用並沒有問題，且以保障人行的通行寬度設計，機車停車格免費使用，呼籲大家按照標線把機車停好。

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