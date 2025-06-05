高雄車站商業大樓招標傳僅「1家」送件 台鐵：今天說明

台鐵高雄車站商業大樓招商傳僅一家送件，台鐵今天將說明。（記者王榮祥攝）

2025/06/05 00:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租招標案昨截止，傳出最終僅「1家」業者送件。台鐵公司說，今天（5日）會說明，後續將依規定處理。

立委李昆澤說，如果只有1家，可能是因高雄車站主體剛完工，周遭相關建設還在整合，大商圈還沒形成，導致業者多觀望，他建議市府與交通部須加強加快整合，台鐵則應針對廠商回饋意見、周圍環境做檢討，研議是否調整招商文件。

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台鐵高雄車站雲朵天棚去年12月啟用後，立刻成為人氣景點，外界則關注車站兩側的商業大樓與旅館招商，其中商業大樓率先在3月7日公告招商，3月17日辦說明會，昨天傍晚截止收件。

3月招商說明會吸引34家廠商參加，直到6月3日止，台鐵陸續接到多家業者洽詢，但昨天截止收件後，傳出僅「1家」投標。

台鐵說明，今天會依申請須知，進行資格標開標辦理資格預審，如果無人投標，會重新檢討廠商回饋意見進行招商條件調整，儘速辦理第二次招商公告。

如果申請人達兩家以上，會進行資格標開標辦理資格預審；但若僅有1家投標，則不辦理資格標開標，會依規定宣告流標，再開第二次招標公告。

高雄車站商業大樓招標案、標的物為商業大樓暨周邊商業空間，商業大樓為地上10層，商業空間則分布車站地上1層至地下3層，總樓地板合計5萬3777平方公尺，營運項目以對終端消費者進行交易類為主，營運期每年固定租金訂為1億5千萬元，其他還有營業變動權利金等費用，租約20年、經審核通過可延長租約10年，得延長最多兩次。

此外，台鐵鳳山車站的開發大樓「空中鳳城」也正進行第三度招商，6月26日截止收件，如果順利，預計8月評選出最優申請人。

立委李昆澤分析，假設商業大樓招商只有一家投標，可能與商圈還未成形，導致業者多觀望。（記者王榮祥攝）

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