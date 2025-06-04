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    感謝老師「引導我們這群猴子進化成為人猿」 南一中畢業生致詞笑噴

    台南一中畢聯會主席林靖修代表畢業生致詞。（台南一中提供）

    台南一中畢聯會主席林靖修代表畢業生致詞。（台南一中提供）

    2025/06/04 21:10

    附影音〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中畢業典禮以「Becoming」為主題，學生自行設計的畢典活動高潮迭起，包括畢業歌MV以及各班創意感謝影片，有大榕樹下的笑語、比賽場上的汗水、社團晚會的閃光與燈火，充滿感性與歡笑幽默。

    台南一中今年599名畢業生，畢典昨晚（3日）舉辦，以學生自製影片開場，搭配儀隊薪火相傳表演與live創意搶答，展現南一中學生的多元才華與獨特風格。畢聯會主席林靖修代表致詞說，在南一中3年期間，不只學會知識，更學會運動家精神，學會面對挫折，也學會感恩。他的真誠與幽默笑噴全場。

    林靖修說，感謝老師教導知識，「引導我們這群猴子漸漸進化成為人猿」，感謝父母「看到成績很抓狂，但還是包容，之前沒有逼迫去唸私校」；同窗相伴日子裡，有人可以睡一整天，有人可以視若無事說，「我就沒讀啊，可是每次考試總是前3名」；還有相互學習成長，彼此激勵成為學測戰士。「一起瘋過、笑過、努力過的點點滴滴」，無數的「南一中學生的日常」交織獨特難忘青春回憶。

    將再拚分科考試的林靖修，不忘提醒大家要為分科考試的朋友加油鼓勵，以及擁抱周邊好友說：「我們是一輩子好朋友哦，是一輩子、是一輩子哦」！

    南一中傑出校友、前立法院長王金平應邀致詞說，身處科技一日千里的現代，雖然新的發明不斷更新世界的樣貌，但人的價值永遠不會被AI取代。而我們也要學習善用科技，而不被科技操控。

    校長廖財固致詞時以「Becoming」一詞闡述「成為」的真義，勉勵學生：「Becoming是一段旅程，不是抵達；不是變成別人期待的樣子，而是靠近一個更有熱情、更能發光發熱的自己。」

    南一中畢業生拋出手中繽紛彩帶，為3年的高中歲月劃下溫暖又歡樂註記。（台南一中提供）

    南一中畢業生拋出手中繽紛彩帶，為3年的高中歲月劃下溫暖又歡樂註記。（台南一中提供）

    台南一中114級畢業典禮頒獎表揚優秀學生。（台南一中提供）

    台南一中114級畢業典禮頒獎表揚優秀學生。（台南一中提供）

    台南一中114級畢業典禮頒發「南加州校友會」獎學金。（台南一中提供）

    台南一中114級畢業典禮頒發「南加州校友會」獎學金。（台南一中提供）

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