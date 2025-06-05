只帶11萬窮遊歐洲！網一面倒狂推「這幾國」：風景美、物價低

網友昨日發文說，打算以約11萬元的預算前往歐洲自助旅行，並徵詢適合「窮遊」的國家，示意圖。（情境照）

2025/06/05 00:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友發文說，打算以約11萬元預算到歐洲自助旅行，徵詢適合「窮遊」的國家。多數網友推薦波蘭、匈牙利等中東歐國家，認為這些國家物價相對親民，風景宜人，適合體驗歐洲悠閒生活步調。

網友在Dcard以「歐洲某國窮遊該去哪」為題發文說，自己約有11萬元存款，對亞洲各國的文化興趣不大，一直嚮往歐洲小鎮的建築風格與悠閒的生活節奏，計畫暑假到歐洲自助旅行，不打算安排緊湊行程，也不特別追求著名景點，只希望能在小鎮中散步、感受當地的日常氛圍與街景。

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貼文曝光後，波蘭、匈牙利等中、東歐國家最受網友推薦，「斯洛維尼亞，人生絕對會回訪的東歐小國」、「波羅的海三小國，自由行可以玩蠻多天的，步調慢東西價格也比歐洲其他國家便宜點」、「匈牙利很讚，夜晚的多瑙河畔（國會大廈那段）氛圍超級棒，捷克也不錯」、「波蘭！物價便宜、小鎮可愛」、「推捷克，布拉格的物價比台北貴一點點，其他小鎮物價比布拉格低很多也蠻漂亮」。

另有不少人推薦葡萄牙、希臘等南歐國家，「我去歐洲已超過十幾次的經驗而言，義大利是個不錯的選擇，我蠻喜歡義大利波隆那」、「葡萄牙，物價便宜、東西好吃、天氣好」、「我投義大利一票，雖然治安不是很好，但如果喜歡豐富的人文歷史和建築古蹟，一定要到義大利看看」、「推希臘，有特色風情、物價不貴，以及難得食物好吃的歐洲國家」。

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