CIA頭號雙面諜獄中身亡！出賣名單致約12名線人被處決

美國情報史上最惡名昭彰的「超級內鬼」艾姆斯（圖）週一在獄中病逝，享壽84歲。圖為他1994年承認將大量機密賣給蘇聯、導致至少12名線人遭處決後，步出法院的檔案照。（美聯社）

美國情報史上最具破壞力、被視為最惡名昭彰的「雙面諜」艾姆斯（Aldrich Ames），週一（5日）被證實於獄中過世，享壽84歲。這位遭判處無期徒刑的前中央情報局（CIA）反情報官員，為了金錢利益向蘇聯（及後的俄羅斯）出賣機密，導致約12名為美國工作的蘇聯線人遭處決或喪命，重創冷戰晚期的美國情報網。

貪圖250萬美元 夫妻聯手出賣機密

據《法新社》報導，艾姆斯在CIA任職長達31年，曾擔任CIA反情報小組蘇聯分部主管。然而，他與妻子羅薩里奧（Rosario）在1985年至1993年間，將大量機密文件與人員名單賣給莫斯科，換取超過250萬美元的報酬。

艾姆斯提供的情報讓克里姆林宮得以系統性逮捕並處決替美國工作的蘇聯官員，導致美方在蘇聯的情報網幾近癱瘓。此外，他還長期提供虛假情報誤導CIA高層，間接導致雷根（Ronald Reagan）與老布希（George HW Bush）等歷任美國總統在評估蘇聯軍事能力時，接收到錯誤的戰略資訊。

艾姆斯的落網源於其與公務員薪水極不相稱的奢華生活。調查人員發現，這對夫婦在瑞士銀行擁有秘密帳戶，駕駛豪華的捷豹（Jaguar）轎車，每年的信用卡帳單更高達5萬美元。直到1994年被捕前，他甚至在蘇聯解體後仍持續向俄羅斯出售情報。

CIA局長為此下台 震驚美俄關係

艾姆斯案的爆發震驚全球，導致時任CIA局長伍爾西（James Woolsey）因拒絕整頓內部而被迫辭職，其繼任者隨後對局內進行了大規模整頓。雖然當時美國總統柯林頓（Bill Clinton）嚴厲譴責此案嚴重傷害美俄關係，但俄方僅輕描淡寫地回應美國人「太情緒化」。如今，這位曾讓美國情報界蒙羞的「超級內鬼」在聯邦監獄中結束了其充滿爭議的一生。

