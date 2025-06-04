桃機第三航廈搶先看 模型、施工實景對照

桃園機場展出比例尺1：2000的第三航廈局部模型，立足模型前可透過窗貼對照窗外第三航廈施工實況。（桃園機場公司提供）

2025/06/04 16:27

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園國際機場第三航廈工程如火如荼進行，為了讓外界了解工程細節，機場公司於第二航廈南側5樓商場展出比例尺1：2000的第三航廈局部模型，透過剖面鉅細靡遺呈現地下2樓到地上4樓外觀特色、室內各樓層空間配置及進出道路等，旅客立足模型前可透過窗貼對照窗外第三航廈施工實況、周圍建築實景等相對位置，在想像中讓完工後的嶄新國門風貌躍然眼前。

機場公司說，第三航廈建築設計由世界頂尖羅傑斯史達克哈伯建築師事務所（RSHP）合夥建築師安德魯．泰利（Andrew Tyley）主導，展出的模型是設計顧問提交的細部設計成果實體剖模，採用3D列印技術及壓克力雷射切雕，歷時半年製作，成品底座長408公分、寬156.5公分，不僅展現建築宏偉氣象，透過剖面呈現，也能窺見室內配置與陳設，精確捕捉航廈細節。例如鋼骨構造及玻璃帷幕等建築結構，以及旅客動線上的色彩漸變元素，從報到大廳主色黃色、電梯主色橘色到空橋主色橘紅色，實體模型都忠實呈現，讓觀賞者透過模型即可預見完工後的航廈面貌。

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機場公司指出，第三航廈模型製作過程參考了建築師手稿、建築資訊（BIM）模型、設計圖說及真實施工材料等大量複雜設計資料。其中，最具挑戰的部分是與屋頂結構相連的雲頂天花，無法與屋頂一起列印，必須預先拆解成組件，噴漆完成後再與屋頂結構組合，十分考驗製作團隊的細心與專注。模型完成後，也成為第三航廈各項會議討論進行的輔助工具，協助工程團隊具象化整體構造與空間配置，提升溝通成效。

往來機場的民眾近來可發現，第三航廈象徵海鳥展翅飛翔的雙曲面屋頂已逐漸成型；搭機旅客更可清楚看到北登機廊廳玻璃帷幕候機室與8座橘紅色空橋已陸續完工，預計今年啟用的北登機廊廳將迎接世界各地旅客，提供更好的旅行體驗。機場公司邀請民眾前來桃園機場，欣賞全新展出的第三航廈建築模型，另外，第二航廈北側5樓商場也有由15萬塊樂高積木所打造迷你桃園機場模型，歡迎大小朋友一同到機場看模型玩樂高。

第三航廈建築實體剖模精確捕捉航廈細節，例如鋼骨構造和玻璃帷幕等建築結構，以及橘紅色空橋等色彩元素，讓觀賞者透過模型即可預見完工後的航廈面貌。（桃園機場公司提供）

第三航廈模型製作參考大量設計資料，其中雲頂天花須預先拆解成組件，噴漆完成後再與屋頂結構組合，考驗製作團隊的細心與專注。（桃園機場公司提供）

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