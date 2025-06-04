蔡威弘、謝秉學放棄中一中念社區高中 長億創校33年來首有學生考上醫學系

台中市立長億高中蔡威弘（右3）、謝秉學（左3）分別錄取醫學系，成為學校創校33年來，首次錄取醫學系的學生。（長億高中提供）

2025/06/04 15:42

〔記者陳建志／台中報導〕大學繁星推薦醫牙學系暨個人申請放榜，台中市立長億高中蔡威弘、謝秉學，3年前放棄就讀台中一中的機會，選擇留在長億直升，2人並以醫學系為目標，3年來跟著學校的腳步積極、自律學習，大學學測分別考出52級分和50級分，以繁星推薦和申請入學，順利錄取中國醫藥大學和高雄醫學大學醫學系，不但成為創校33年來首次考上醫學系的學生，也一圓從醫的夢想。

長億高中秘書羅榮福表示，蔡威弘、謝秉學兩人國中就在長億國中部就讀，會考時都考出好成績，原本可錄取台中一中，但兩人選擇就近直升高中，希望以繁星推薦的管道一圓當醫生的夢想，兩人3年來成績都名列前茅，維持在全校前1%，不但學測考出不錯的成績，學校也全力協助準備第二階段的口試，蔡威弘順利錄取中國醫藥大學醫學系、藥學系，謝秉學也錄取高雄醫學大學醫學系。

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長億高中校長盧世傑表示，兩人是學校創校33年來首次錄取醫學系的學生，此一優異成績不僅肯定學生長期以來的努力與堅持，也展現學校在教學資源整合、師資陣容及學習環境上的優勢，將持續強化國高中課程銜接與多元升學輔導機制，陪伴更多學子勇敢追夢，實現理想。

蔡威弘表示， 讀書的訣竅就是課前預習、課後複習，按照老師的進度按部就班學習，並說上了高二後發現物理、化學、生物，都比以前更艱深，為了弄懂找了很多老師詢問，尤其是自己有興趣的醫學相關議題，更是會深入探討尋找答案。

謝秉學則表示，數學一直以來覺得是比較困難的科目，但是還是想辦法克服，要求自己上課不懂的，下課一定要找老師問到懂，也會跟數學比較強的同學相互交流，並從網路上尋找相關題目和解決，很高興能如願錄取醫學系。

校方強調，兩人除了成績優異，在德育、服務與品格表現方面也深獲師長肯定，不僅是老師眼中的模範生，更是學弟妹心中的學習楷模。

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